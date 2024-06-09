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連阿嬤都問「黃仁勳是誰？」他驚危機近了！網逆風：有啥理由不漲

▲NVIDIA執行長黃仁勳全球媒體問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳超親民。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

輝達股價突破1200美元，市值更飆破3兆美元。一名網友以「現在不要買輝達」為標題發文，直言現在「連阿嬤都在問你黃仁勳是誰的時候，就知道危機近了」，原PO還拿出特斯拉來比較，意旨現在不適合跟風進場。文章曝光後，多數網友認為，「輝達有強大的護城河！」

一名男網友在Dcard發文，開頭就引用德國哲學家黑格爾名言，「人類從歷史學到的唯一教訓，就是人類沒有從歷史汲取任何教訓。」

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他接著又說，2020到2022年特斯拉瘋漲了超過10倍，市值一度到達全球第五，人人都在喊電動車將全面取代油車，特斯拉是未來王者，出了一堆電動車ETF，「馬投顧（指馬斯克）說什麼，股票就跟著炒，是不是覺得有既視感？」

而AI話題正火熱，原PO直言，「連阿嬤都在問你黃仁勳是誰的時候，就知道危機近了！」至於該不該買輝達股票賺一波，他認為「現在所有市場資金湧入輝達，有沒有想過這波資金熱潮過去後，誰來繼續推升輝達的股價？」

底下網友卻看好輝達，「我覺得有點不一樣，車就只是車，AI的餅比車大不知道幾倍，而且是腦袋可以明顯想像的到未來的，股市就是反映未來的價值」、「所以輝達漲50倍了沒？2年也就6倍不到，多的是續漲空間，連這都不懂」、「那是因為特斯拉根本沒啥頂級技術」、「如果輝達沒有拆股可以同意，拆完比台積電ADR還便宜，有什麼理由不漲呢」。

網友直言AI技術在各領域有無限可能，「AI已經有看得到實際東西開始出來了，並貢獻營收，而且未來各行業都可以有導入的地方，最重要的是輝達技術目前沒有競爭者，有強大的護城河，未來要崩只有可能有出現競爭者會搶他的單，不過我覺得至少5年內不會出現，任何拉回都是做多」、「你說的很有道理，所以我決定房貸、信貸、車貸、股票質押、融資融券、定存解約、保單解約、基金贖回下去all in輝達，滿倉！滿倉！滿倉！」

關鍵字： 輝達黃仁勳股票NVIDIAAI美股

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