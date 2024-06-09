特斯拉當年若選台灣 和大沈國榮：電動車不致於殺成一片紅海

特斯拉創辦人馬斯克近期在電動車銷售上遇到挑戰，財信傳媒董事長謝金河引述他與和大董事長沈國榮聊天時，談及7年前若特斯拉沒去上海，電動車市值會怎麼發展？

黃仁勳低潮拒裁員創奇蹟 科技專家：輝達員工平均身價破30億

隨著輝達（NVIDIA）公司市值突破3兆美元（新台幣90.75兆元），專家計算NVIDIA逾2.96萬員工平均身價也已來到1.02億美元（新台幣30.855億元），傲視蘋果、Meta等業者，但其中員工在於NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳12年前公司低潮時做了「不裁員」的重大決策，讓員工願意和他同甘共苦，創造AI奇蹟。

大雨灌南投 水利署針對兩地區列一級淹水警戒

經濟部水利署今（9）日下午2點40公告，南投縣兩地因時雨量已超過62毫米，明顯出現積淹水，列入一級淹水警戒。

台電虧損若不補貼 中經院：電價漲幅上看50%

經長郭智輝在立法院答詢時提及不贊成以補貼方式彌補台電虧損，學者估計，若以漲電價的方式改善台電財務，「電價至少還要漲40%至50%」不過在行政院緩頰電價補貼目前僅郭智輝「個人意見」並非政策，市場也預期電價漲幅過大會衝擊物價，政策未必會允許台電讓電價飆漲50%。

華航7／14直飛西雅圖 訂位率上看9成

華航（2610）將於7／14重啟直飛西雅圖，初期每周飛航5班，目前首航訂位率已達8成，預計後續會攀升到9成；看好西雅圖聚集了微軟、亞馬遜等科技企業總部，加上轉機需求，後續需求持續看好。

黃仁勳身價飆破3.4兆！晉升全球第13富人 超車戴爾電腦董座

隨著AI大廠輝達（NVIDIA）公司市值飆破3兆美元，共同創辦人暨執行長黃仁勳身價也水漲船高飆破1061億美元（約新台幣3.42兆元），《彭博億萬富豪排行榜》指出，黃仁勳在全球富豪排行榜已升至13名，超車超越個人電腦先驅、戴爾電腦董事長Michael Dell，距離擠進前十強又更進一步。

囤房稅2.0上路倒數計時 新竹市5萬自住房沒辦戶籍登記

囤房稅2.0新制將於今年7月1日上路，自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記的要件。稅務局表示，新竹市今年房屋稅開徵20萬7,053戶，自住用房屋16萬5,555戶，占開徵戶數近8成，經統計尚有近3成，約5萬戶自住房屋未設立戶籍登記，提醒民眾應於114年3月24日前辦竣戶籍登記，才可適用自住房屋優惠稅率。

多元認定挨轟費時 勞動部：外籍看護一半以上免用巴氏量表

外傳外籍看護多元認定困難，不用巴氏量表多元認定更費時，對此勞動力發展署今（9）日澄清，多元免評自去年10月起實施至113年4月止，8個月來整體申請外籍看護核准6.2萬人中，已有3.2萬人超過一半採用多元免評；其中80歲以上高齡者多元免評核准2.3萬人，占全部多元免評核准人數7成以上，不但免去重複評估失能，更進一步減少文件及評估費用。

全家董事改選 國泰蔡家萬寶開發有望拿下3席

全家將於6月21日股東會進行董事改選，總席次從13增至15席，包含董事10名及獨立董事5名，其中一名獨董為女性。僅次於日本全家的第二大股東萬寶開發（國泰金大股東），傳出將囊括3席，包括2席董事與1席獨董。

快加油！明起汽柴油各漲0.1元 95無鉛升至30.8元

台灣中油公司自明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升26.8元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.5元及2.8元。