萬泰物流為愛健康齊步走　參賽141人兩個月走了近7千萬步

▲萬泰物流董事長鄭毓文(左四)與得獎隊伍合影。（圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

萬泰物流供應鏈公司台北總部的「2024為愛健康齊步走」，上周五(7日)舉行頒獎活動，總計參賽的141名員工在兩個月內合計走了6947萬步，透過持續的健走，員工們不僅提升了健康水平，還通過減重達成目標獲得了豐厚的獎金。同時，公司也將同步捐贈公益金用於幫助公益團體，彰顯了社會企業責任的決心，使健康和公益形成了正向循環。

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▲萬泰物流董事長鄭毓文(左一)與減重第一名隊伍合影。（圖／萬泰提供）

公司董事長鄭毓文表示，在活動期間，見證了員工們的積極參與和努力，他們的每一步都代表著對健康的關注，對社會的貢獻。此外，公司不僅關注個人健康，還關注環境保護，參與了高雄示愛種樹協會的認養植樹造林活動。透過累積的健走步數，為大地種下了一棵棵希望之樹，促進了地球碳匯行動，共同為環境保護盡心力，也為公司的ESG做出積極體現。

活動三個人一組，冠軍組取名「練笑話」，全組共走了322萬步，其中有一人是冠軍中的冠軍，走了164萬步。在減重部分，共94人參加，也是三人一組，為期兩個月，冠軍組共減了17.1公斤，所有參賽者共減了162.3公斤。

▲左上圖安泰國際物流董事長白竹蘭(右一)與減重第二名隊伍合影；右上圖萬泰物流台北總經理練崇德(右一)與減重第三名隊伍合影；萬泰物流高雄同仁於茄萣濱海公園親手種下認養的樹木。（圖／萬泰提供）

鄭毓文指出，此次活動不僅彰顯了公司的企業文化，也增強了員工們的凝聚力，相信這次活動將成為員工美好回憶的一部分，同時也樹立了企業社會責任的典範，未來活動將擴大到全台分公司，讓更多員工參與。

萬泰物流供應鏈一直致力於推動健康促進及公益活動，旨在促進員工健康並回饋社會。我們將持續推出健康促進計畫與公益活動，為員工打造友善、健康、安心的工作環境，並共同為社會帶來正面影響。