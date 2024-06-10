0056、00878、00919超狂加薪表大公開 最低110萬月領1萬元

0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！ (2024年06月00919配息0.70元版本)

塞港、缺櫃短期難解！台驊曝5大變數運價續漲 Q3旺季更旺

海運市場港口壅塞，加上市場缺櫃情況嚴峻，4大航線運價單月大漲近70％，挹注台驊控投（2636）5月營收達21.59億元，月增9.21%、年增74.58%，寫下自2023年起單月新高；展望後市，台驊指出有5大變數可望使運價維持相對高點至Q3，有利旺季營運表現。

美時製藥宣布收購梯瓦製藥泰國子公司 擴大東南亞版圖

製藥公司美時化學製藥（1795）宣布收購梯瓦製藥(Teva pharmaceuticals)在泰國的子公司與其業務。此項收購預計在2024年第三季度完成。收購完成後，梯瓦製藥的泰國子公司將成為美時的全資子公司，美時將接手梯瓦製藥泰國子公司現有產品的銷售。

台積電5月報稅季僅1高層賣股 羅唯仁套現逾2700萬

台積電（2330）公告5月高階持股異動紀錄，外界原預期綜所稅申報季會有賣股套現繳稅潮，不過最新資料顯示，僅台積電企業策略發展資深副總經理羅唯仁賣出33張台積電，若以5月底台積電收盤價821元估計，套現約2709.3萬元。

輝達拆股僅「表面上」受影響！ 外媒：背後巨大收益滾滾而來

輝達（NVIDIA）拆股於6月7日盤後生效，美國時間周一（10日）將以調整後價格進行交易，市場對於拆股後看法不一，但外媒《財星》（FOURTUNE）卻認為，NVIDIA的股票分割很大程度上是「表面性的」影響，背後巨大的收益可能會繼續滾滾而來。

萬泰物流為愛健康齊步走 參賽141人兩個月走了近7千萬步

萬泰物流供應鏈公司台北總部的「2024為愛健康齊步走」，上周五(7日)舉行頒獎活動，總計參賽的141名員工在兩個月內合計走了6947萬步，透過持續的健走，員工們不僅提升了健康水平，還通過減重達成目標獲得了豐厚的獎金。同時，公司也將同步捐贈公益金用於幫助公益團體，彰顯了社會企業責任的決心，使健康和公益形成了正向循環。

囤房稅2.0上路倒數計時 新竹市5萬自住房沒辦戶籍登記

囤房稅2.0新制將於今年7月1日上路，自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記的要件。稅務局表示，新竹市今年房屋稅開徵20萬7,053戶，自住用房屋16萬5,555戶，占開徵戶數近8成，經統計尚有近3成，約5萬戶自住房屋未設立戶籍登記，提醒民眾應於114年3月24日前辦竣戶籍登記，才可適用自住房屋優惠稅率。

多元認定挨轟費時 勞動部：外籍看護一半以上免用巴氏量表

外傳外籍看護多元認定困難，不用巴氏量表多元認定更費時，對此勞動力發展署今（9）日澄清，多元免評自去年10月起實施至113年4月止，8個月來整體申請外籍看護核准6.2萬人中，已有3.2萬人超過一半採用多元免評；其中80歲以上高齡者多元免評核准2.3萬人，占全部多元免評核准人數7成以上，不但免去重複評估失能，更進一步減少文件及評估費用。

大雨灌南投 水利署針對兩地區列一級淹水警戒

經濟部水利署今（9）日下午2點40公告，南投縣兩地因時雨量已超過62毫米，明顯出現積淹水，列入一級淹水警戒。

全家董事改選 國泰蔡家萬寶開發有望拿下3席

全家將於6月21日股東會進行董事改選，總席次從13增至15席，包含董事10名及獨立董事5名，其中一名獨董為女性。僅次於日本全家的第二大股東萬寶開發（國泰金大股東），傳出將囊括3席，包括2席董事與1席獨董。