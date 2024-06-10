央行第6波打房呼之欲出　學者：看漲趨勢不變、回檔進場

▲看屋。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

央行理監事會倒數計時，市場聚焦不動產選擇性信用管制措施，不過學者觀察，雖然房市已漲一波，但這幾年房市「小回大漲」格局不變，在AI帶動半導體需求、股市創高獲利資金轉向房市、台商回流資金5年閉鎖期屆滿等題材接棒浮現下，若因政策出手而有修正，應視為進場時機。

台經院產經資料庫總監、APIAA理事劉佩真表示，這幾年房價大漲小回，回的時間點只有2、3年，漲起來超過10年，有自住需求的人還是要多看看，畢竟未來成本面推升上，價格不容小覷。

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劉佩真指出，台灣科技業打造的AI供應鏈，前期醱酵於AI對台灣供應鏈訂單、擴產、擴增據點還會先有卡位，且半導體人才供不應求，台積電不但與國內大學合作，也和日本東京大學、九州大學積極合作，求才若渴下，半導體人才待遇佳，對房市的支撐性自然也會更高。

房仲業者私下指出，雖然打房措施不是單一政策，還有配套，但政策出抬時房仲哀哀叫一陣，不過沒多久之後又再拉出高峰，銀行端緊縮影響有限，竹科、南科等地「團購，全現金」買房潮不變，只有非科技新貴會在央行祭出銀行房貸禁令時有影響。

劉佩真指出，去年6月祭出第5波選擇性管制，大家很訝異，當時房市氛圍市場悲觀，又搭配平均地權條例、房至稅2.0，當時出手，房地產哀鴻遍野，不過去年8月出現新青安之後，房市逆轉，搭配總體大環境升溫，今年1～5月六都建物買賣移轉棟數比重有30%，但在去年上半年基期低、自住買盤與長期換屋需求下交易熱絡。

「不管是住宅或商用不動產，還是會有明顯的利多加持。」劉佩真表示，過去房地產倚賴軌道經濟、交通建設，現在靠半導體投資影響房地產表現，台積電、科學園區帶動房地產的勢力銳不可擋，因此讓市場驚艷。

劉佩真指出，「數字不會一直這麼高，但各方面認同房市價量齊揚，加上出現一點亂象，央行勢必斟酌的地方」她觀察，像基隆、苗栗、嘉義等地在其他地區的房價已有起漲，其他地區補漲效應自然會成長。

另外，苗栗陸續有先進封裝廠設廠題材加持，明顯布局的動作，國際AI巨擘再次炒熱房市。

劉佩真表示，這波房價漲幅最多，還是出現在新竹縣市，反映這個地區所得高，雙北在這波起漲沒有太吃香，低總價、小坪數在桃園以南賣相很好，北二都豪宅門檻低，交易成功率也高。

學者指出，財政部已在今年2月先對高價住宅做全面性調整了，雙北原認定交易金額8000萬以上算豪宅，如今台北市豪宅認定價格7000萬以上就是豪宅、新北更是6000萬就認定為豪宅，但那次央行尚未出手配合，不排除第6波管制用上。

另外，台股不斷創新高，股市帶動欣欣向榮的財富效益，加上台商回台5年限令到期，可以轉進不動產，房地產題材一波接一波，房市也蒸蒸日上。