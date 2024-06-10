ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

央行第6波打房呼之欲出　學者：看漲趨勢不變、回檔進場

▲看屋。（圖／資料照）

▲看屋。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

央行理監事會倒數計時，市場聚焦不動產選擇性信用管制措施，不過學者觀察，雖然房市已漲一波，但這幾年房市「小回大漲」格局不變，在AI帶動半導體需求、股市創高獲利資金轉向房市、台商回流資金5年閉鎖期屆滿等題材接棒浮現下，若因政策出手而有修正，應視為進場時機。

台經院產經資料庫總監、APIAA理事劉佩真表示，這幾年房價大漲小回，回的時間點只有2、3年，漲起來超過10年，有自住需求的人還是要多看看，畢竟未來成本面推升上，價格不容小覷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉佩真指出，台灣科技業打造的AI供應鏈，前期醱酵於AI對台灣供應鏈訂單、擴產、擴增據點還會先有卡位，且半導體人才供不應求，台積電不但與國內大學合作，也和日本東京大學、九州大學積極合作，求才若渴下，半導體人才待遇佳，對房市的支撐性自然也會更高。

房仲業者私下指出，雖然打房措施不是單一政策，還有配套，但政策出抬時房仲哀哀叫一陣，不過沒多久之後又再拉出高峰，銀行端緊縮影響有限，竹科、南科等地「團購，全現金」買房潮不變，只有非科技新貴會在央行祭出銀行房貸禁令時有影響。

劉佩真指出，去年6月祭出第5波選擇性管制，大家很訝異，當時房市氛圍市場悲觀，又搭配平均地權條例、房至稅2.0，當時出手，房地產哀鴻遍野，不過去年8月出現新青安之後，房市逆轉，搭配總體大環境升溫，今年1～5月六都建物買賣移轉棟數比重有30%，但在去年上半年基期低、自住買盤與長期換屋需求下交易熱絡。

「不管是住宅或商用不動產，還是會有明顯的利多加持。」劉佩真表示，過去房地產倚賴軌道經濟、交通建設，現在靠半導體投資影響房地產表現，台積電、科學園區帶動房地產的勢力銳不可擋，因此讓市場驚艷。

劉佩真指出，「數字不會一直這麼高，但各方面認同房市價量齊揚，加上出現一點亂象，央行勢必斟酌的地方」她觀察，像基隆、苗栗、嘉義等地在其他地區的房價已有起漲，其他地區補漲效應自然會成長。

另外，苗栗陸續有先進封裝廠設廠題材加持，明顯布局的動作，國際AI巨擘再次炒熱房市。

劉佩真表示，這波房價漲幅最多，還是出現在新竹縣市，反映這個地區所得高，雙北在這波起漲沒有太吃香，低總價、小坪數在桃園以南賣相很好，北二都豪宅門檻低，交易成功率也高。

學者指出，財政部已在今年2月先對高價住宅做全面性調整了，雙北原認定交易金額8000萬以上算豪宅，如今台北市豪宅認定價格7000萬以上就是豪宅、新北更是6000萬就認定為豪宅，但那次央行尚未出手配合，不排除第6波管制用上。

另外，台股不斷創新高，股市帶動欣欣向榮的財富效益，加上台商回台5年限令到期，可以轉進不動產，房地產題材一波接一波，房市也蒸蒸日上。

關鍵字： 央行第6波信用管制打房大漲小回

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

央行第6波打房呼之欲出　學者：看漲趨勢不變、回檔進場

央行第6波打房呼之欲出　學者：看漲趨勢不變、回檔進場

央行理監事會倒數計時，市場聚焦不動產選擇性信用管制措施，不過學者觀察，雖然房市已漲一波，但這幾年房市「小回大漲」格局不變，在AI帶動半導體需求、股市創高獲利資金轉向房市、台商回流資金5年閉鎖期屆滿等題材接棒浮現下，若因政策出手而有修正，應視為進場時機。

2024-06-10 10:30
本周超級央行日！泰美日台24小時內接力秀　我國聚焦第6波打房

本周超級央行日！泰美日台24小時內接力秀　我國聚焦第6波打房

超級央行日本周三（12）日由泰國率先起跑，緊接著在亞洲時間周四（6月13日)凌晨2點美國聯準會接力上路，同一天11點日本央行也將公告利率決議動向，而下午4點則由台灣央行公告理監事會後決議，市場聚焦央行第6波房市穩定政策是否上路。

2024-06-10 10:20
塞港、缺櫃短期難解！台驊曝5大變數運價續漲　Q3旺季更旺

塞港、缺櫃短期難解！台驊曝5大變數運價續漲　Q3旺季更旺

海運市場港口壅塞，加上市場缺櫃情況嚴峻，4大航線運價單月大漲近70％，挹注台驊控投（2636）5月營收達21.59億元，月增9.21%、年增74.58%，寫下自2023年起單月新高；展望後市，台驊指出有5大變數可望使運價維持相對高點至Q3，有利旺季營運表現。

2024-06-10 06:00
端午節電鍋蒸粽　台電2招教戰「不共用插座、不長時保溫」

端午節電鍋蒸粽　台電2招教戰「不共用插座、不長時保溫」

今（10）日是端午節，台電指出，家家戶戶會吃粽子應景，但如果使用電鍋蒸粽子，要注意「不共用插座、不長時保溫」2大重點，降低使用風險。

2024-06-10 09:31
0056、00878、00919超狂加薪表大公開　最低110萬月領1萬元

0056、00878、00919超狂加薪表大公開　最低110萬月領1萬元

0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！ (2024年06月00919配息0.70元版本)

2024-06-10 07:00
美時製藥宣布收購梯瓦製藥泰國子公司　擴大東南亞版圖

美時製藥宣布收購梯瓦製藥泰國子公司　擴大東南亞版圖

製藥公司美時化學製藥（1795）宣布收購梯瓦製藥(Teva pharmaceuticals)在泰國的子公司與其業務。此項收購預計在2024年第三季度完成。收購完成後，梯瓦製藥的泰國子公司將成為美時的全資子公司，美時將接手梯瓦製藥泰國子公司現有產品的銷售。

2024-06-10 06:00
台積電5月報稅季僅1高層賣股　羅唯仁套現逾2700萬

台積電5月報稅季僅1高層賣股　羅唯仁套現逾2700萬

台積電（2330）公告5月高階持股異動紀錄，外界原預期綜所稅申報季會有賣股套現繳稅潮，不過最新資料顯示，僅台積電企業策略發展資深副總經理羅唯仁賣出33張台積電，若以5月底台積電收盤價821元估計，套現約2709.3萬元。

2024-06-10 06:00
輝達拆股僅「表面上」受影響！　外媒：背後巨大收益滾滾而來

輝達拆股僅「表面上」受影響！　外媒：背後巨大收益滾滾而來

輝達（NVIDIA）拆股於6月7日盤後生效，美國時間周一（10日）將以調整後價格進行交易，市場對於拆股後看法不一，但外媒《財星》（FOURTUNE）卻認為，NVIDIA的股票分割很大程度上是「表面性的」影響，背後巨大的收益可能會繼續滾滾而來。

2024-06-10 00:01
萬泰物流為愛健康齊步走　參賽141人兩個月走了近7千萬步

萬泰物流為愛健康齊步走　參賽141人兩個月走了近7千萬步

萬泰物流供應鏈公司台北總部的「2024為愛健康齊步走」，上周五(7日)舉行頒獎活動，總計參賽的141名員工在兩個月內合計走了6947萬步，透過持續的健走，員工們不僅提升了健康水平，還通過減重達成目標獲得了豐厚的獎金。同時，公司也將同步捐贈公益金用於幫助公益團體，彰顯了社會企業責任的決心，使健康和公益形成了正向循環。

2024-06-09 20:28
囤房稅2.0上路倒數計時　新竹市5萬自住房沒辦戶籍登記

囤房稅2.0上路倒數計時　新竹市5萬自住房沒辦戶籍登記

囤房稅2.0新制將於今年7月1日上路，自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記的要件。稅務局表示，新竹市今年房屋稅開徵20萬7,053戶，自住用房屋16萬5,555戶，占開徵戶數近8成，經統計尚有近3成，約5萬戶自住房屋未設立戶籍登記，提醒民眾應於114年3月24日前辦竣戶籍登記，才可適用自住房屋優惠稅率。

2024-06-09 16:23

讀者迴響

熱門新聞

重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

0056、00878、00919超狂加薪表大公開　最低110萬月領1萬元

輝達拆股僅「表面上」受影響！　外媒：背後巨大收益滾滾而來

金管會新制將上路　富邦7月下架12張保單

黃仁勳家多輛跑車　輝達工程師曝回憶

女教師相親被惹怒　台大工程師見面就嗆「分數很低」

老黃報名牌！　2檔ETF「含勳量高」今年噴3成

黃仁勳低潮拒裁員創奇蹟　科技專家：輝達員工平均身價破30億

台驊曝5大變數運價續漲　Q3更旺

景氣熱絡時存0050、006208很虧？網推1買法

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366