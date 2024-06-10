全球最大生技業盛事「北美BIO展」告捷　台灣館完成400場次洽談

▲2024北美生技展台灣館開幕合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024全球最大規模生技業盛會「北美生技產業展BIO International Convention」，憑藉龐大數據庫與買主系統吸引來自世界各地的生醫投資者、研究專家等共聚交流，今年在美國聖地牙哥盛大舉行，6月3至6日為期四天展出，共計有17國逾1500家參展商，4天展期，台灣館團員完成超過400場次洽談，顯見市場需求潛力與台灣優勢的崛起。

呼應大會「Time for Science to Shine」主題，台灣館由經濟部國際貿易署、外貿協會、生技醫藥產業發展推動小組等單位，邀集國內20家生醫廠商參加；同時由台灣法人單位，包含國科會、工研院、北市府、國衛院等共同籌組業者參加，台灣館總計有51家產學研單位共襄盛舉。

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本次參展業者包含醫藥研發業者保瑞、亞果、藥華、善笙、健永、蘑法、浩鼎、安立璽榮、山酮新藥、台灣微脂體、智慧醫材廠商幻景啟動、BIO Asia主辦單位台灣生物產業發展協會，與我國生技醫藥領域的知名廠商，共同展現台灣最新研發與製造能量。

今年台灣館呼應大會主題「Time for Science to Shine」，廠商屬性涵蓋新藥研發、CDMO、再生醫學、精準醫療、智慧醫材以及應用技術，透過形象館向海外買主展出台灣跨域整合能力以及多樣性。台灣癌症治療、CDMO業者更獲得許多買主駐足詢問，表達有意投資與授權，總計4天展期，台灣館團員完成超過400場次洽談，顯見市場需求潛力與台灣優勢的崛起。

同期BIO展會周邊進行超過千場的研討會與工作坊，議題層面橫跨基礎臨床研究、市場區域投資潛力、未來科技應用、生醫環境探討等，講者皆為各國產官高階領導者、產業專家。

為能加強國際鏈結，除在台灣館辦理開幕歡迎會外、此次與大會合作針對亞太地區細胞/基因治療流程、智慧創新數位應用辦理兩場主題會議，期能加速相關產業發展並與海外接軌。此展作為指標型展會，藉由設置國家館宣揚研發製造實力，成為展現台灣形象並接軌國際趨勢的重要場域。