快訊／14家金控前5月海賺2638億 富邦金EPS衝4.57元稱冠

14家金控今年前5月獲利自結數全出爐，在獲利王富邦金（2883）公告單月大賺160.2億元、前5月稅後純益594.3億元、每股稅後純益（EPS）達4.57元稱霸14家金控之下，全體金控前5月獲利來到2638.44億元，較去年同期大增1281.92億元。

台積電6／13除息！張忠謀4億元入袋 市場盼「快速填息」股價創高

台積電（2330）近期股價挑戰900元大關，2023年第四季現金股利即將在6月13日除息，每股配發近3.5元；如果以6月7日收盤價879元計算，現金殖利率約0.4%，市場認為台積電應有機會快速填息，甚至再攻股價新高，將成為本周重頭戲，備受期待。

快訊／國泰金前5月暴賺588億 暫居14家金控獲利王

國泰金（2882）今（10）日公告5月稅後純益78.8億元，累計前5月稅後純益588.1億元，年增率超過250%，每股稅後純益（EPS）為4.07元，由於富邦金（2881）尚未正式公告獲利，國泰金前5月業績暫居14家金控龍頭。

央行第6波打房呼之欲出 學者：看漲趨勢不變、回檔進場

央行理監事會倒數計時，市場聚焦不動產選擇性信用管制措施，不過學者觀察，雖然房市已漲一波，但這幾年房市「小回大漲」格局不變，在AI帶動半導體需求、股市創高獲利資金轉向房市、台商回流資金5年閉鎖期屆滿等題材接棒浮現下，若因政策出手而有修正，應視為進場時機。

本周超級央行日！泰美日台24小時內接力秀 我國聚焦第6波打房

超級央行日本周三（12）日由泰國率先起跑，緊接著在亞洲時間周四（6月13日)凌晨2點美國聯準會接力上路，同一天11點日本央行也將公告利率決議動向，而下午4點則由台灣央行公告理監事會後決議，市場聚焦央行第6波房市穩定政策是否上路。

塞港、缺櫃短期難解！台驊曝5大變數運價續漲 Q3旺季更旺

海運市場港口壅塞，加上市場缺櫃情況嚴峻，4大航線運價單月大漲近70％，挹注台驊控投（2636）5月營收達21.59億元，月增9.21%、年增74.58%，寫下自2023年起單月新高；展望後市，台驊指出有5大變數可望使運價維持相對高點至Q3，有利旺季營運表現。

全球最大生技業盛事「北美BIO展」告捷 台灣館完成400場次洽談

2024全球最大規模生技業盛會「北美生技產業展BIO International Convention」，憑藉龐大數據庫與買主系統吸引來自世界各地的生醫投資者、研究專家等共聚交流，今年在美國聖地牙哥盛大舉行，6月3至6日為期四天展出，共計有17國逾1500家參展商，4天展期，台灣館團員完成超過400場次洽談，顯見市場需求潛力與台灣優勢的崛起。

端午節電鍋蒸粽 台電2招教戰「不共用插座、不長時保溫」

今（10）日是端午節，台電指出，家家戶戶會吃粽子應景，但如果使用電鍋蒸粽子，要注意「不共用插座、不長時保溫」2大重點，降低使用風險。

0056、00878、00919超狂加薪表大公開 最低110萬月領1萬元

0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！ (2024年06月00919配息0.70元版本)

美時製藥宣布收購梯瓦製藥泰國子公司 擴大東南亞版圖

製藥公司美時化學製藥（1795）宣布收購梯瓦製藥(Teva pharmaceuticals)在泰國的子公司與其業務。此項收購預計在2024年第三季度完成。收購完成後，梯瓦製藥的泰國子公司將成為美時的全資子公司，美時將接手梯瓦製藥泰國子公司現有產品的銷售。