快訊／14家金控前5月海賺2638億　富邦金EPS衝4.57元稱冠

▲富邦金大樓資料照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
14家金控今年前5月獲利自結數全出爐，在獲利王富邦金（2883）公告單月大賺160.2億元、前5月稅後純益594.3億元、每股稅後純益（EPS）達4.57元稱霸14家金控之下，全體金控前5月獲利來到2638.44億元，較去年同期大增1281.92億元。
▲14家金控5月獲利自結數，可點圖放大。（圖／ETtoday製）
富邦金指出，在子公司業績表現上，5月獲利貢獻最大仍以富邦人壽為主，單月稅後純益達113.5億元、其次是台北富邦銀行25.3億元、富邦證券與富邦產險各自貢獻金額7.5億與5.4億元，合計金控單月稅後純益達160.2億元。
金融圈觀察，在台股走強、台幣匯率持穩下，14家金控5月單月賺進526.49億元，已創歷史新高；前5月賺進2638.44億元，且全為正數，而包括富邦金、國泰金、中信金（2891）、兆豐金（2886）、元大金（2885）、永豐金（2890）、第一金（2892）、開發金（2883）、玉山金（2884）、新光金（2888）等10家金控前5月自結獲利皆已超過百億元，較去年同期多了4家金控破百億。
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