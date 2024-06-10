台灣形象展首登歐洲　逾百家業者赴德國柏林共創榮景

▲左起歐盟執委會成長總署網絡與治理署署長 Jakub Boratynski、貿協董事長黃志芳、德國聯邦國會議員／德台協會主席Marcus Faber博士、 德國外交部亞太司長Martin Thümmel博士。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部國際貿易署與外貿協會共同籌畫的「海外經貿推廣旗艦型活動-台灣形象展(Taiwan Expo)」首度登陸歐洲，「2024年歐洲台灣形象展」於今(10)日在德國柏林市具有146年歷史的德國電信大樓盛大登場，開幕典禮現場政要名流雲集，來自德國及歐盟官員及多位德國國會議員蒞臨現場表達對與台灣交流的重視。

展覽適逢四年一度的歐洲國家盃在本月14日即將在柏林開打，啟動儀式搭上足球賽熱潮，在外貿協會董事長黃志芳踢出象徵台歐合作共創榮景的致勝球中揭開序幕。

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本次展覽主題「Digital Horizon, Green Tomorrow」呼應歐洲最新綠色、數位發展政策，結合歐洲市場需求與趨勢共徵集110家台灣企業國家隊參與展出。智慧交通館推出電動載具、無人機載具、充電、共享及車載應用產品，提供智慧移動產業全面的解決方案。

智慧醫療館針對兩大主題-智慧醫院及遠距醫療展出AI先進醫療科技產品。低碳生活區主打在生活中實踐永續，展出符合循環經濟3R(Reuse, Reduce, Recycle)理念的產品，其中有運用回收牡蠣殼和廢料製成的產品以及展示政府輔導減碳包裝的設計成果。

智慧生活展區打造一日智慧生活圈概念，運用AI、IoT等技術展示產品和服務，如work from home (WFH)情境展示、VR電競及娛樂體驗，透過智慧科技產品輔助，讓智慧居家生活成為新日常。

展覽另一大亮點是同日辦理台歐半導體合作論壇，邀請台積電、聯發科、瑞昱、Merck、Infineon等重量級企業講者共同探討目前最熱門的議題如：半導體供應鏈管理、車用電子領域的合作，及半導體人才培育與技術創新，以促進臺歐在半導體領域的合作。

另外，值得一提的是本次歐盟成長總署(DG GROW)轄下的歐盟產業聚落交流平臺(ECCP)聚集歐洲6國7個產業聚落(Cluster)特別組團前來觀展，將辦理台歐盟商務與產業聚落研討會。歐洲經貿網台灣商務中心(EEN)結合線上媒合洽談平台(B2MATCH)，邀請14個國家23個聯絡點共同宣傳參與，欲藉由台灣形象展平台擴大台歐合作之影響力。

除了科技硬實力，形象展也帶來了台灣豐富的文化軟實力，國立故宮博物院以18世紀著名的東方宮廷畫師郎世寧十駿圖為主題，結合科技展出數位光雕馬與透過AR裝置觀賞百匹駿馬活躍掌上。

貿協也特別邀請南投縣仁愛鄉泰雅族青少年組成的「親愛愛樂」弦樂團，演奏特別編寫的台歐共創四部曲為雙邊合作獻上祝福。

揚名國際的台灣美食也沒有缺席，在品味台灣展區參觀者可以體驗台灣街頭美食如芋圓、仙草凍、太陽餅、豆干等。台灣形象展打造一個不僅是雙邊經貿商務交流合作的平台，也是科技文化交融的饗宴。