華為：昇騰910B自研AI晶片特定測試「擊敗輝達A100」

▲華為。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國逐步收緊對中國出口先進晶片和晶片製造工具的管制。對此，華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤（Wang Tao）表示，華為的昇騰910B的AI晶片在特定測試可以擊敗輝達（NVIDIA）A100，效能更是高出20%。

據港媒《南華早報》報導，汪濤近日在南京世界半導體大會上表示，Ascend（昇騰）910B的AI晶片在訓練大型語言模型時的效率是 Nvidia A100的80%，但在其他特定測試中，昇騰910B可以比 A100高出20%。

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汪濤表示，在大型AI模型訓練中，華為910B和Nvidia A100的運算能力表現「沒有太大差異」。此外，騰訊跟百度等中國科技巨頭，都已購買昇騰910B晶片，主要用於會議任務，間接證實該晶片已被市場大規模採用。

據陸媒報導，美國禁止輝達向中國出售A800、H800和L40S晶片。為了繞過禁令，輝達向中國銷售性能較弱的H20晶片。面對昇騰910B的競爭，輝達被迫下調H20晶片價格，此舉說明該晶片在中國市場缺乏競爭力。相反，華為昇騰生態系統正在快速成長，目前已經有約40個硬體合作夥伴、1600個軟體合作夥伴、2900套AI應用解決方案。

分析師認為，華為正在擴大AI晶片業務，很快就會成為中國市場的統治者，華為的技術實力不容忽視。另外，輝達去年上半年在中國的市佔率為90%、華為6%，但目前情勢正在改變。