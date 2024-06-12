面試完就被通知「明天來上班」她憂屎缺！過來人：面試多問1題防雷

▲原PO擔心遇到屎缺。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者施怡妏／綜合報導

對待業的人而言，收到公司的錄取通知會感到開心，但如果太快收到，會不會有點擔心是屎缺？一名網友表示，好奇有沒有人面試完，馬上就被錄取，擔心會是個爛職缺。貼文曝光，過來人透露，也是有遇過好缺的，但機率較低，一切都是運氣問題，面試時可以試問前員工離職的原因，再來判斷。

有網友在Dcard發文，「馬上錄取真的都是屎缺嗎？」好奇有沒有面試完，就馬上收到錄取通知，結果是好公司好職缺，「有沒有遇過的人來跟我分享一下，好猶豫好猶豫好猶豫」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，有網友分享遇到好缺的經驗，「面試完馬上錄取，但是是爽缺，因為上一個員工搬家離職，你也可以面試時問問看，上一個人是什麼原因離職再來判斷啊」、「早上面試，下午人資就打來通知錄取，隔兩天去上班，結果是好的缺，會這麼急是因為前人只留三天交接，要你趕快進去交接」、「馬上錄取，隔兩天直接上班，意外是爽缺薪水福利又好，單純前員工離職，主管挑三揀四不滿意應徵的人，結果拖太久，一看到滿意人選就趕快敲定來上班」。

其他網友則表示，「個人經驗9屎1好，九成是太屎了，所以一找到人就錄取，結果做不久馬上又離職不斷循環，一成是老闆人太好懶得積極找人剛好被面試到，我建議可以去做做看感受個一兩周，一感覺不妥就馬上逃」、「看職缺掛多久了，妳的專業是不是剛好是公司需要的」、「會計師事務所大機率也是」、「每個人回答都不準，一切都是運氣」。