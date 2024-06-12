大車隊股東會通過配息6元　節能減碳車突破1.1萬台

▲台灣大車隊113年股東會。（圖／大車隊提供）



記者廖婕妤／台北報導

大車隊（2640）今（12）日召開股東會，會中通過112年度財報，並宣布每股配發6元現金股利，為連續14年來穩定配息；董事長林村田表示，目前計程車輛數已突破2.6萬台，市占率達28％，其中油電車與純電車等節能減碳車更已突破1.1萬台，用戶數量也突破720萬。



55688集團董事長林村田表示，面對國內外計程車業者的激烈競爭，大車隊始終保持開放態度，歡迎新業者的加入，顯示計程車產業的巨大潛力，並能共同促進產業生態的健全發展。

林村田指出，集團今年在交通出行領域不僅加速推升隊員數及市占率，鞏固龍頭地位，持續以數位科技推動派遣技術及商業模式創新，以提升計程車司機收入並提供優質的用戶服務體驗。

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林村田提到，55688集團利用AI和大數據技術，持續優化APP使用者體驗，除了提供原有的衣物洗滌、居家清潔、代駕服務、電子商城等多項生活服務外，還引入了高額搭車金回饋計劃。

此外，台灣大車隊深耕企業客戶多年，目前擁有全台最多的企業合作商家與大型實體排班點，並首創「AI預測叫車熱點」，有效降低空車率及增加媒合成功率，進一步提升司機收入及平台黏著度。

展望未來，台灣大車隊將繼續深化數位科技應用，推動車隊技術及商業模式的創新，提升服務質量並擴大市場影響力；集團計畫進一步開發生活服務，擴大異業合作夥伴，共同打造新生活服務生態圈，集團將透過交通服務、生活服務、快遞服務及廣告服務4大版圖，努力實現願景。

同時更長期關注環境ESG議題，實踐交通減碳責任，目前旗下台灣大車隊的節能減碳車（油電車與純電車）已突破1.1萬台，是全台最大的節能減碳車隊，自2023年起55688 APP推出「節能減碳車」叫車服務，透過這項服務，消費者與企業客戶可以指定乘坐電動車以及油電混合車，用實際行動落實減碳。