永慶房屋賴上偉：房仲不能只有專業　更要有誠實的道德責任

▲永慶房屋賴上偉店長分享，房仲不能只有專業，更要有誠實的道德責任。（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房屋日前推出品牌新廣告《誠實，讓你把房子變成家》，並巧思安排永慶經紀人現「聲」，說出他們對誠實的體悟。其中永慶房屋店長的賴上偉說著：「我們會主動告知屋主陽台可以補登，不然不講會讓人家損失好幾百萬！」這句誠實的宣言，來自過去他親身經歷。

誠實的回報：一袋地瓜的故事

在永慶房屋服務超過10年的賴上偉店長，回憶10多年前的房地產市場環境遠不及現在透明，甚至就連消費者都沒有意識到房市資訊透明的重要性。「我拿公司的成交行情資訊給客戶參考，當時政府還沒有規定要提供實價登錄，客人還問我：『為什麼要給我這個？』」賴上偉笑說。

房市資訊的不透明，造就市場上有許多房仲利用資訊不對稱，讓民眾價值數千萬元的房產價值縮水。曾有一個案例讓賴上偉印象非常深刻，一名在夜市裡賣地瓜的阿姨，因為資金周轉不靈而欠債，便遭到認識的房仲話術，要她趕緊將房屋賤價出售償債。

「我當時問那位阿姨到底是欠多少錢才需要賣房籌錢，結果她只是50萬元、100萬元一時之間的周轉不靈，那名房仲就要她以2100多萬元、低於市場的行情，賤賣價值快3000萬元的房屋。」賴上偉感慨，「房仲要她賣房，她就打算賣了。我再問她房屋賣掉之後要住哪裡，阿姨也完全沒有想。這名房仲就只是想利用阿姨對他的信任，趁人之危賤賣掉阿姨的房屋，也不管她後續該怎麼辦，這種做法真的很不負責任。」

後來賴上偉介紹銀行業務給屋主，利用房屋增貸的方式解決欠債狀況，幫屋主把房子保留下來。事件落幕之後，這位阿姨特別贈送一袋地瓜給賴上偉。「雖然只是一袋地瓜，但是對我來說，這袋地瓜的價值遠勝於業績和服務費，因為我是在做一件對的事情。」

▲永慶房屋賴上偉店長曾誠實告知屋主陽台補登資訊，成功為屋主補登3、4坪的陽台面積，挽回300多萬元的房價。

房仲不能只有專業 更要有誠實的道德責任

賴上偉分享，他從事房仲業10多年來，發現很多消費者對房地產知識往往一知半解，這也給了房仲操作空間。「但這其實不能怪消費者，畢竟誰會隨時隨地關注自己家的市場行情，甚至是房市法規？」賴上偉表示，「因此身為一名房仲，除了誠信專業，更要有道德責任。」

2022年，有一名屋主打算出售大安區的一棟老公寓，找上賴上偉協助估價。賴上偉實際看過房屋後提醒屋主說，這棟公寓的陽台可能沒有被登記在權狀裡，有機會進行補登。若補登成功，大概可以增加3-4坪的陽台坪數，以大安區老公寓每坪大概100萬元的行情，補登完之後大概可以增加300萬元至400萬元。

賴上偉的分析卻讓屋主嚇了一跳。屋主說其他房仲從沒跟他講過這些事情，他也是第一次聽過陽台補登。「我當時跟他說，這是屋主你的權益，本來就應該要讓你知道。」後來賴上偉成功幫屋主完成陽台補登程序，並順利出售房屋。

永慶房屋主動走入社區 用誠實幫助更多民眾

「市場上有部分房仲，會選擇隱瞞陽台可以補登的資訊，先把房子低價賣給投機客，甚至是自己買下，補登後再轉手出售，一來一往就是幾百萬的獲利。」賴上偉更指出，有些房仲和投機客甚至會特別鎖定陽台尚未補登的老公寓，為的就是要賺取這種不義之財。

「公司正是發現有屋主遇到類似的狀況，於是決定推動『陽台補登公益講座』活動。」2023年9月「陽台補登公益講座」正式發起，永慶房屋經紀人全體動起來，主動走入鄰里，向屋主分享陽台補登的重要性，提醒屋主維護自身權益，賴上偉也是其中的一分子。

許多里長起先還擔心這種講座不會有人想要聽，結果參與人數比想像的多很多，很多民眾都到現場請教各種補登問題，甚至有民眾直接攜帶權狀謄本來參與講座，儼然成為房產諮詢現場。自2023年9月至今，永慶房屋已經舉辦320場、走入345個里，服務近9千人了解陽台補登流程與注意事項。

「我們一定會主動告知屋主陽台可以補登的資訊，不講會讓屋主損失好幾百萬！」賴上偉店長如此說道。這種誠實精神，不只是房仲業者的專業表現，更展現永慶房屋經紀人的社會使命。