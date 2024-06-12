24檔含積ETF飆新高　法人：一顆AI蘋果旺台灣

▲台積電示意照。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股在美國蘋果公司股價創高下，蘋概股表現活躍，權值股台積電（2330）今（12）日盤中寫下914元新天價，不但為明日除息帶來好采頭，《ETtoday新聞雲》盤點發現，共有24檔含積ETF今日跟著台積電一起創新高，法人大讚「過去一顆蘋果救台灣，現在一顆AI蘋果旺台灣。」

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過去一顆蘋果救台股，本週在WWDC會上，蘋果推出AI服務：Apple Intelligence，並更新MacOS，升級使用者體驗，在軟硬體生態系採自成一格的高度整合下，投信法人預估，蘋果AI有機會透過非凡使用者體驗、高度整合優勢反超車同業，從下半年起，蘋果AI升級換新機潮，將有望一觸及發，同步引爆台灣半導體供應鏈業績噴發，帶旺台股繼續挑戰新高。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示，下半年台股投資主軸在AI身上，因為從AI伺服器、高速運算應用與高階智慧型手機AI化，直接催動半導體含矽量增加，尤其是針對台積電的3奈米先進製程，在AI市場具技術主宰力，AI核心角色難以取代，目前包括蘋果、高達、輝達與超微等科技大廠均包下台積電先進製程產能，使台積電產能湧現客戶排隊潮，一路排到2026年。

詹佳峯認為，當本周蘋果推出AI服務後，市場預料蘋果最快9月推出i Phone16系列新機，將是蘋果第一支具備AI功能手機，研調機構預估今年iPhone16系列新機備貨量有望年增5%，其他蘋果裝置隨AI應用生活化、更個人化功能推出，將再度掀起全球果粉搶購高單價商品買氣，帶旺台積電等台灣半導體及蘋果供應鏈業績噴發，股價基本面強勁成長態勢。

詹佳峯建議，AI繁花盛開時代來臨，投資人如果掌握AI趨勢紅利(由AI伺服器、AI晶片到AI PC及AI手機)，最完整且快速佈局方式是投資半導體ETF，看好AI半導體中長線投資機會上看到2026年，相關科技型或半導體ETF有望蓄勢再攻，股價拉回可尋找佈局時機，中長線偏多操作。