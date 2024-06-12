ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

24檔含積ETF飆新高　法人：一顆AI蘋果旺台灣

▲台積電示意照。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電示意照。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股在美國蘋果公司股價創高下，蘋概股表現活躍，權值股台積電（2330）今（12）日盤中寫下914元新天價，不但為明日除息帶來好采頭，《ETtoday新聞雲》盤點發現，共有24檔含積ETF今日跟著台積電一起創新高，法人大讚「過去一顆蘋果救台灣，現在一顆AI蘋果旺台灣。」

▲▼24檔「含積量」台股ETF創新高。（資料來源：CMoney、製表：ETtoday）

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去一顆蘋果救台股，本週在WWDC會上，蘋果推出AI服務：Apple Intelligence，並更新MacOS，升級使用者體驗，在軟硬體生態系採自成一格的高度整合下，投信法人預估，蘋果AI有機會透過非凡使用者體驗、高度整合優勢反超車同業，從下半年起，蘋果AI升級換新機潮，將有望一觸及發，同步引爆台灣半導體供應鏈業績噴發，帶旺台股繼續挑戰新高。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示，下半年台股投資主軸在AI身上，因為從AI伺服器、高速運算應用與高階智慧型手機AI化，直接催動半導體含矽量增加，尤其是針對台積電的3奈米先進製程，在AI市場具技術主宰力，AI核心角色難以取代，目前包括蘋果、高達、輝達與超微等科技大廠均包下台積電先進製程產能，使台積電產能湧現客戶排隊潮，一路排到2026年。

詹佳峯認為，當本周蘋果推出AI服務後，市場預料蘋果最快9月推出i Phone16系列新機，將是蘋果第一支具備AI功能手機，研調機構預估今年iPhone16系列新機備貨量有望年增5%，其他蘋果裝置隨AI應用生活化、更個人化功能推出，將再度掀起全球果粉搶購高單價商品買氣，帶旺台積電等台灣半導體及蘋果供應鏈業績噴發，股價基本面強勁成長態勢。

詹佳峯建議，AI繁花盛開時代來臨，投資人如果掌握AI趨勢紅利(由AI伺服器、AI晶片到AI PC及AI手機)，最完整且快速佈局方式是投資半導體ETF，看好AI半導體中長線投資機會上看到2026年，相關科技型或半導體ETF有望蓄勢再攻，股價拉回可尋找佈局時機，中長線偏多操作。

關鍵字： AI蘋果台積電ETF台股

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／鴻海股價飆至188元「寫16年新高」！成交量超過10萬張

快訊／鴻海股價飆至188元「寫16年新高」！成交量超過10萬張

鴻海（2317）12日早盤以184元開出，原先還在185元徘徊，尾盤一度漲幅逾4.16%、站上188元「寫16年新高紀錄」，成交量已超過10萬張，目前在187元上下震盪。

2024-06-12 13:10
台積電飆912元天價　劉德音退休贈言「買台積電」成真

台積電飆912元天價　劉德音退休贈言「買台積電」成真

台積電（2330）今（12）日午盤飆漲29元至912元歷史新高，漲幅超過3.17%，市值來到23.65兆元破紀錄，科技專家許美華引用台積電前董事長劉德音退休贈言「買台積電股票」，網友也跟進大讚劉德音言論正確。

2024-06-12 12:35
「10元債券ETF」來了！00948B掛牌上市　7月將迎首次收益分配

「10元債券ETF」來了！00948B掛牌上市　7月將迎首次收益分配

中信優息投資級債（00948B）12日掛牌上市，並將於7月迎來首次收益分配評價。中國信託投信表示，這檔集結「ESG篩選、月配息機制、收益平準金、殖利率優化機制」特色，也是首檔10元計價的債券ETF。00948B以9.97元開出，早盤一度漲0.12元，最高來到10.01元，之後漲幅縮小，仍漲0.6%。

2024-06-12 12:14
快訊／台積電飆905元天價　除息前夕衝出好采頭

快訊／台積電飆905元天價　除息前夕衝出好采頭

護國神山台積電（2330）庫藏股與漲價效應雙重發威，今（12）日開高走高，上午11點前衝破900元大關，最高來到905元，漲幅達2.15%，台積電今日市值也超過23.34兆元，股價與市值雙雙寫新高。

2024-06-12 11:03
吳東進1億交保　金管會認主動移送、沒有政治力介入

吳東進1億交保　金管會認主動移送、沒有政治力介入

新光金（2888）暨新光人壽前董事長吳東進捲《保險法》特別背信罪以1億元交保，金管會主委彭金隆今（12）日證實全案由金管會兩年前金檢發現，並由金管會主動移送檢調，不過檢調何時發動搜索則不在金管會過問權限範圍。不過彭金隆強調，此案與新壽增資為兩項獨立事件，增資與大股東行為應該分開。

2024-06-12 12:34
起薪4.5萬元！4大國營事業開缺826名　6／19起報名

起薪4.5萬元！4大國營事業開缺826名　6／19起報名

鐵飯碗又來了！經濟部為加速所屬國營事業人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，將於2024年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，以招募新秀加入國營事業行列，招考總名額暫定826名，訂於10／13初試，起薪上看4.5萬元。

2024-06-12 12:06
台積電破905元！張忠謀身價飆破1131億　劉德音、魏哲家資產看俏

台積電破905元！張忠謀身價飆破1131億　劉德音、魏哲家資產看俏

台積電（2330）股價破900元，今（12）日盤中最高衝905元，市場估計手握逾12.5萬張股票的創辦人張忠謀身價飆破1131.25億元；張忠謀「戰友」曾繁城身價翻升至266億元，而台積電剛退休的董事長劉德音則將超過116億元。

2024-06-12 11:10
蘋果市值一夜暴漲「1.6個英特爾」　超車輝達重回世界第二

蘋果市值一夜暴漲「1.6個英特爾」　超車輝達重回世界第二

在人工智慧軍備競賽中，蘋果已經落後於競爭對手，但隨著蘋果在全球開發者大會 (WWDC) 上公佈其在AI競賽中追趕的計劃，蘋果已經開始在其產品中宣布一系列人工智慧實施，包括為Siri提供期待已久的升級，以及在文字編寫和照片編輯中添加人工智慧功能，這也讓蘋果股價大漲，市值也超車輝達，重回全球第二大。

2024-06-12 10:17
台灣缺電恐衝擊AI產業發展　郭智輝強調「電是夠的」

台灣缺電恐衝擊AI產業發展　郭智輝強調「電是夠的」

台灣未來積極發展AI產業，需要更多電力，外媒擔憂台灣電力是否真的充足，對此，經濟部長郭智輝今日再度強調，「我們的電是夠的」，目前計算結果電容量應該是夠的。

2024-06-12 10:09
黃仁勳概念股關不住！慧友處置首日「拉第7根漲停」　挺進50元

黃仁勳概念股關不住！慧友處置首日「拉第7根漲停」　挺進50元

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳6月2日演講時秀出逾40家台廠合作夥伴AI地圖背板，被市場稱為「黃仁勳概念股」。就在他離台後，名列其中的慧友（5484）連續跳空強鎖漲停，6月12日K線圖像階梯式共7根跳停板，價格已挺進50元。

2024-06-12 10:06

讀者迴響

熱門新聞

面試完秒被錄取是屎缺？過來人：面試多問1題防雷

慧友處置首日「拉第7根漲停」　挺進50元

大樂透1億元一注獨得　獎落高雄前鎮

快訊／鴻海股價飆至188元「寫16年新高」

日圓甜甜價快沒了？「日圓先生」開金口　料明年升至130

金管會打房起手式！　不動產放款列金檢重點

彩券行開頭獎　員工嗨炸：才開幕半年

快訊／台積電飆905元天價　除息前夕衝出好采頭

中華資安國際榮獲2024 COMPUTEX BC Award金獎

加油停車刷神卡爽領8%　14張信用卡一次看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366