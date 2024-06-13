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30歲「價值投資」賺千萬　6檔口袋名單曝光

臉書「Kelvin價值投資」版主Kelvin靠自己的努力，30歲前累積千萬身價。

▲臉書「Kelvin價值投資」版主Kelvin靠自己的努力，30歲前累積千萬身價。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

聽到30歲前就有千萬身價，會讓許多人眼睛一亮，接下來的反應就是「靠爸吧！」但臉書「Kelvin價值投資」版主Kelvin大學畢業後靠自己研讀財報、從產業趨勢選股，靠自己的努力在30歲前成為全職投資人，還接到許多大學邀約演講，分享成功經驗。Kelvin用自己的努力證明8年級世代，不靠爸也有好成績。

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30歲前資產就達到千萬以上，看到這數字，許多人第一反應就是：靠爸吧！不過，臉書「Kelvin價值投資」版主Kelvin非但不靠爸，而且自己就是雙寶爸，要一肩扛起養家的責任。

談到近幾年的操作，Kelvin說，2021年下半年搭上AI熱潮，是資產成長快速的主因。「當時就觀察到許多未來產業的發展，都需要AI支持，例如無人工廠、自動駕駛、智慧醫療等，於是開始買入GPU的龍頭股輝達。」持有至今，帳上報酬超過300％，而日前輝達破千元時，他才調節部分持股。

Kelvin透露，自己會從產業的上下游來找到可投資的公司。他認為，AI若要發展強勢運算能力，就需要越先進的晶片，這將有利於半導體先進製程發展，而在研發先進製程的過程中，需要大量材料分析能力，也因此他找到台股中的檢測龍頭廠閎康。

2022年1月時，Kelvin在自己的部落格中發表對閎康的看法，當時股價只有139元，沒想到3月上海因疫情進行封控，而閎康最賺錢、產能最大的實驗室就在上海，此舉對股價造成莫大影響，最多下跌25％，股價來到102.5元。

不過，Kelvin認為封控只是一時，他持續追蹤閎康的營運狀況，留意每月營收、財報，甚至打電話給發言人詢問公司營運狀況，而從2022年4月至12月，他不斷低接閎康，慢慢成為手上最大持股。2022年底閎康股價開始上漲，到2023年漲至超過300元，他獲利1倍以上賣出部分，不過，至今仍是核心持股。

小時候家境不好，Kelvin說，很早他便明白只有投資能讓他脫離貧窮的生活。大學畢業後，Kelvin轉往大陸工作，幾乎沒有任何娛樂，存下每一分錢，就是希望作為日後投資本金；且因為完全沒有財務背景及知識，他從最基礎的財報學起，「我一個個google財報上會計科目代表的意義，甚至報名線上課程，每天至少花3小時以上學習。」Kelvin說。

之後，拆解財報，評估合理價、敢押敢抱，終於花7年時間把百萬滾成千萬，Kelvin說：「價值投資絕對不會讓人失望。」


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