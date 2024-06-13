快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」！蘋果AI激勵唱旺

鴻海（2317）13日早盤以191元開出，一度漲4%、飆至195元，續寫16年新高紀錄，開盤15分鐘成交量即達4.7萬張，距離200元關卡幾乎是一步之遙。

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價 自救會喊「解散」

擁有逾98萬受益人的元大台灣價值高息（00940）今（13）日跟著台股創新高一起出運重回10元發行價，00940「創起來放自救會」成員大喊解散時刻來臨。

晶華潘思亮：缺工是國安問題 籲引進移工「台灣薪資自然提升」

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；董事長潘思亮再度談到缺工議題，重申「缺工是國安議題」，呼籲政府開放服務業外籍移工，讓他們來當基層員工，台灣子弟當幹部，薪資自然就會提升了。

黃仁勳背板「最強妖股」！慧友連續跳上8根停板 股價漲1倍

在「黃仁勳概念股」中，名列其中的慧友（5484）原先僅25.8元，如今在黃仁勳演講後化身「最強妖股」，每一個營業日皆跳空強鎖漲停，6月13日的K線圖猶如階梯式連續跳上8根停板，價格來到55元，上漲1.13倍。

土城民眾鋰電池充電爆炸3死 台電列5大NG行為示警

新北市土城有民宅因民眾疑似手機充電不當導致爆炸起火，釀3人死亡災情，台電近年常在臉書上宣導，民眾手機充電常有5大不適當的行為，呼籲民眾注意。

台積電第15次秒填息！股價飆930元新高 市值衝破24兆

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日除息，每股配發現金股利3.49978969元，台積電今日以923元開出，開盤一飛衝天，不到半小時即大漲24元至最高930元，漲幅逾2%，市值突破24兆元，完成第15次秒填息外，股價和市值皆再創新高。

晶華潘思亮盼「兩岸商務觀光」優先開放 台灣不只有晶片跟危險

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；董事長潘思亮談到兩岸觀光議題，他指出，中國遊客是否來台對晶華沒有影響，但可以讓兩岸商務觀光優先開放，對台灣有很大幫助，他也認為宣傳台灣觀光不是只有觀光署的任務，要讓全球知道台灣不是只有「晶片、高科技、危險」。

創935元天價！他心急「200萬All in台積電」還能買嗎 鄉民推爆

台積電一路暴漲，從600到900元總有不少人詢問能不能買！而一名網友真的心養了，想梭哈200萬買台積電，求問大家怎麼看？文章引爆討論，多數人認為長線投資就可以，「長線可以 ，短線震盪難說」、「如果不分割，遲早上1200元，值得長線投資！」

126萬股東今早睏飽領錢！00878每張配510元 史上最佳

擁有近127萬股東、「國民ETF」國泰永續高股息（00878）今（13）日股息入帳，由於每股配0.51元，國泰投信豪發61.8億元，等於持有1張入帳金額可達510元，創史上最佳配息成績，集保統計，有110人因為持股超過千張，等於一覺醒來就可接到逾50萬股息入帳。

台積電ADR創高大漲逾4% 市值超車「股神巴菲特」波克夏

晶圓代工龍頭台積電（2330）ADR在美股12日漲勢凌厲，盤中一度大漲逾6%，創下176.06美元新高，終場以上漲7.27美元或4.39%、172.98美元收盤，市值來到8971.46億美元，市值超過「股神」巴菲特掌控的波克夏，成為美股市值第七大上市公司，緊追在GOOGLE母公司Alphabet後面。