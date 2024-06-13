ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

合約價上漲抵銷淡季效應　DRAM第一季營收季增5.1%

▲▼南韓三星發佈未來5年投資計畫，在半導體、生物科技等領域斥資450兆韓元。（圖／路透社）

▲三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

根據全球市場研究機構TrendForce調查顯示，2024年第一季DRAM產業受到主流產品合約價走揚、且漲幅較2023年第四季擴大，帶動營收較前一季度成長5.1%，達183.5億美元，推動多數業者營收延續季增趨勢。

出貨表現上，第一季三大原廠皆出現季減，反映產業淡季效應，加上下游業者的庫存水準已墊高，採購量明顯衰退。平均銷售單價方面，三大原廠延續著2023年第四季合約價上漲氛圍，再加上庫存仍處於健康水位，故漲價意圖強烈。其中，中系手機銷售暢旺，帶動mobile DRAM的價格漲幅領先所有應用，而consumer DRAM的原廠庫存仍待去化，拖累價格漲幅居所有應用之末。

[廣告]請繼續往下閱讀...

TrendForce指出，第二季即使消費性需求疲弱，原廠的出貨位元數仍將反映季節性而季增；價格方面，在地震後災損狀況尚未明確釐清期間，採購心態有所改變，PC OEMs始有零星成交價格開出，漲幅高於TrendForce預期，預估最終DRAM合約價將上漲13-18%。

自營收角度觀察，Samsung的營收微幅增加至80.5億美元，第一季增幅僅1.3%，營收市占小幅下滑1.6個百分點至43.9%，仍維持排名第一；售價季增約20%，抵銷位元出貨量的中個位數季減幅度，以價補量結構明顯。

排名第二的SK hynix，第一季營收微幅增加至57.0億美元，季增幅僅2.6%，營收市占小幅下滑0.7個百分點至31.1%；售價季增約20%，抵銷位元出貨量的中個位數季減幅度，結構與Samsung相同。

Micron第一季營收增加至39.5億美元，季增幅達17.8%，營收市占上升2.3個百分點至21.5%，排名第三名；售價季增約23%、同時位元出貨量僅季減4-5%，表現優於前兩大同業，除本季價格策略較積極外，server DRAM出貨受惠於與美系大客戶訂單，表現相對穩健。

第二季三大原廠預估的出貨量將分別為，Samsung出貨量成長低個位數至高個位數幅度、SK hynix季增中個位數的幅度、Micron小幅季減。

在台系廠商的部分，Nanya第一季在價格回升所帶動的備貨動能，以及consumer DRAM終端銷售動能回升較緩等需求消長影響下，第一季出貨量為低個位數的季增幅度，ASP（平均銷售單價）有高個位數的季增幅度，營收季增10.5%至3.02億美元。

Winbond第一季尚未調漲合約價格，由於客戶提前備貨心態，在出貨端表現不俗，帶動營收季增21.6%至1.62億美元。在PSMC方面，營收計算主要為其自身生產的consumer DRAM產品，不包含DRAM代工業務，雖產能利用率逐漸恢復，但由於部分出貨以低價DRAM產品為主，加上年節生產、出貨天數少等，最終第一季DRAM營收季減28.2%，來到0.28億美元。

關鍵字： DRAM

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」！蘋果AI激勵唱旺

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」！蘋果AI激勵唱旺

鴻海（2317）13日早盤以191元開出，一度漲4%、飆至195元，續寫16年新高紀錄，開盤15分鐘成交量即達4.7萬張，距離200元關卡幾乎是一步之遙。

2024-06-13 09:30
快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

擁有逾98萬受益人的元大台灣價值高息（00940）今（13）日跟著台股創新高一起出運重回10元發行價，00940「創起來放自救會」成員大喊解散時刻來臨。

2024-06-13 09:10
晶華潘思亮：缺工是國安問題　籲引進移工「台灣薪資自然提升」

晶華潘思亮：缺工是國安問題　籲引進移工「台灣薪資自然提升」

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；董事長潘思亮再度談到缺工議題，重申「缺工是國安議題」，呼籲政府開放服務業外籍移工，讓他們來當基層員工，台灣子弟當幹部，薪資自然就會提升了。

2024-06-13 10:38
黃仁勳背板「最強妖股」！慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

黃仁勳背板「最強妖股」！慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

在「黃仁勳概念股」中，名列其中的慧友（5484）原先僅25.8元，如今在黃仁勳演講後化身「最強妖股」，每一個營業日皆跳空強鎖漲停，6月13日的K線圖猶如階梯式連續跳上8根停板，價格來到55元，上漲1.13倍。

2024-06-13 10:00
土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

新北市土城有民宅因民眾疑似手機充電不當導致爆炸起火，釀3人死亡災情，台電近年常在臉書上宣導，民眾手機充電常有5大不適當的行為，呼籲民眾注意。

2024-06-13 09:51
台積電第15次秒填息！股價飆930元新高　市值衝破24兆

台積電第15次秒填息！股價飆930元新高　市值衝破24兆

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日除息，每股配發現金股利3.49978969元，台積電今日以923元開出，開盤一飛衝天，不到半小時即大漲24元至最高930元，漲幅逾2%，市值突破24兆元，完成第15次秒填息外，股價和市值皆再創新高。

2024-06-13 09:25
一早被錢砸醒！00878配息「超猛10萬入帳了」　全場狂數張數

一早被錢砸醒！00878配息「超猛10萬入帳了」　全場狂數張數

「國民ETF」國泰永續高股息（00878）配息入帳了！一名網友爽喊，今（13日）有一筆10萬多元進來，就是00878的配息，原PO期許下次能看到金額兩倍成長。文章曝光後，全場驚問「很多張喔！可以領到10萬」，有網友熱心幫計算「沒算錯至少要213張，以現在價格大概要490萬！」

2024-06-13 14:56
蜜月慘「蛋」　大武山掛牌日臉綠

蜜月慘「蛋」　大武山掛牌日臉綠

單一蛋雞飼養廠大武山（6952）今（13）日掛牌上市，不過蜜月行情失靈，盤中一度跌逾13％至49.5元，終場收53.1元，下跌4元或7％。針對近期蛋價下跌，營運長魏毓恆指出，還是會有一些浮動價格客戶的影響，不過因為大武山一半以上是合約價格，因此影響會比較小。

2024-06-13 14:41
慧洋集團投資70餘億新辦公大樓動土　預計2028年底落成啟用

慧洋集團投資70餘億新辦公大樓動土　預計2028年底落成啟用

慧洋海運(2637)藍俊昇董事長於今(13)日親自率領各事業群與公司團隊舉辦集團總部大樓開工動土典禮，新大樓位於台北市大安區信義路四段與敦化南路二段交叉口西南側，土地面積1,089平方公尺，預計將打造地上18層、地下6層之鋼骨造商辦大樓，總投資金額約70餘億，未來將做為集團營運總部，規劃2028年底正式落成啟用。

2024-06-13 14:16
台電強調「電力穩定是國安一環」　持續加強電網韌性

台電強調「電力穩定是國安一環」　持續加強電網韌性

台灣缺電議題一直吵得沸沸揚揚，近日有立委質詢問及若發生戰爭，台灣電力能撐多久？對此，台電表示，因應各種不同情境，都有準備各項供電因應方案；針對國安問題，經濟部及台電的看法是，無需自掀底牌能撐多久，重點是平時做好萬全準備。

2024-06-13 14:14

讀者迴響

熱門新聞

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

台積電「外派工程師」揭血淚　首選國家曝

慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

前4月實質月薪年增0.14％　實質總薪資平均逾6.3萬元

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

935元天價！「200萬Allin台積電」還能買嗎　鄉民推爆

30歲「價值投資」賺千萬　6檔口袋名單曝光

面試完秒被錄取是屎缺？過來人：面試多問1題防雷

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」

主計總處：68%員工經常性薪資未滿5萬元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366