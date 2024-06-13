ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼

▲▼央行總裁楊金龍於今日央行理監事聯席會議後宣布，國內政策利率維持不變，調整選擇信用管制措施及調升新台幣存款準備率0.25個百分點。（圖／記者湯興漢攝）

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行於今（13）日周四召開今（2024）年第2季理監事會議，雖然政策利率維持不變，但卻加碼升新台幣存款準備率、並祭出第6波打房；也就是調整選擇性信用管制措施中自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限由7成降為6成，而最具殺傷力是調升新台幣存款準備率0.25個百分點。

央行指出，去年下半年起，房市交易成長回升，帶動購置住宅貸款年增率持續上升，致全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，去年年6月新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款，最高成數上限7成實施以來，自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款之撥款金額呈增加趨勢，為續強化管理銀行信用資源，降低相關授信風險，本次本行修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，自本年6月14日起實施。

央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量本年以來國內通膨率緩步回降趨勢，本年下半年可望續降至近2%；此外，預期本年經濟溫和成長，國內產出缺口呈微幅負值，本行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

有鑑於此，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

央行第一季意外升息半碼（0.125個百分點），將重貼現率拉至2%，為近15年半高點，央行總裁楊金龍日前出席立法院財委會，針對外界詢問本季是否還會有「Surprise」出現，他表示，利率已在15年半高點、國內通膨率比3月預期電價調漲時受控、各國央行恐開始降息；楊金龍直言：「時常Surprise也不好。」市場解讀，第二季升息機率應不高。

關鍵字： 央行利率

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」！蘋果AI激勵唱旺

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」！蘋果AI激勵唱旺

鴻海（2317）13日早盤以191元開出，一度漲4%、飆至195元，續寫16年新高紀錄，開盤15分鐘成交量即達4.7萬張，距離200元關卡幾乎是一步之遙。

2024-06-13 09:30
快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

擁有逾98萬受益人的元大台灣價值高息（00940）今（13）日跟著台股創新高一起出運重回10元發行價，00940「創起來放自救會」成員大喊解散時刻來臨。

2024-06-13 09:10
晶華潘思亮：缺工是國安問題　籲引進移工「台灣薪資自然提升」

晶華潘思亮：缺工是國安問題　籲引進移工「台灣薪資自然提升」

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；董事長潘思亮再度談到缺工議題，重申「缺工是國安議題」，呼籲政府開放服務業外籍移工，讓他們來當基層員工，台灣子弟當幹部，薪資自然就會提升了。

2024-06-13 10:38
黃仁勳背板「最強妖股」！慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

黃仁勳背板「最強妖股」！慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

在「黃仁勳概念股」中，名列其中的慧友（5484）原先僅25.8元，如今在黃仁勳演講後化身「最強妖股」，每一個營業日皆跳空強鎖漲停，6月13日的K線圖猶如階梯式連續跳上8根停板，價格來到55元，上漲1.13倍。

2024-06-13 10:00
土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

新北市土城有民宅因民眾疑似手機充電不當導致爆炸起火，釀3人死亡災情，台電近年常在臉書上宣導，民眾手機充電常有5大不適當的行為，呼籲民眾注意。

2024-06-13 09:51
台積電第15次秒填息！股價飆930元新高　市值衝破24兆

台積電第15次秒填息！股價飆930元新高　市值衝破24兆

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日除息，每股配發現金股利3.49978969元，台積電今日以923元開出，開盤一飛衝天，不到半小時即大漲24元至最高930元，漲幅逾2%，市值突破24兆元，完成第15次秒填息外，股價和市值皆再創新高。

2024-06-13 09:25
快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼

快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼

中央銀行於今（13）日周四召開今（2024）年第2季理監事會議，雖然利率維持不變，但卻加碼升存準率、並祭出第6波打房；也就是調整選擇性信用管制措施中自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限由7成降為6成，而最具殺傷力是調升新台幣存款準備率0.25個百分點。

2024-06-13 16:51
台積電助攻ETF！006208規模破千億「股價寫新高」　00918也破300億元

台積電助攻ETF！006208規模破千億「股價寫新高」　00918也破300億元

老牌「市值型ETF」不讓「高股息ETF」專美於前，同樣呈現出亮眼佳績，富邦台50（006208）13日在台積電助攻下，規模站上1,000億元，股價跟隨台股續創歷史新高，收盤價來到104.55元。此外，「高股息ETF」大華優利高填息30（00918）規模也來到312.7億元，超越富邦特選高股息30（00900）。

2024-06-13 16:42
4檔月配台股ETF上市滿月大比拼　00946漲近4％表現最佳

4檔月配台股ETF上市滿月大比拼　00946漲近4％表現最佳

ETF吹起月配風，今年上半年已有數檔台股月配ETF掛牌，最近2檔上市剛滿月的產品野村趨勢動能高息（00944）與群益科技高息成長（00946），與另外2檔同在今年募集、較早掛牌的統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）一同觀察上市滿月股價表現和受益人變化，都以00946表現最佳。

2024-06-13 15:59
卓越成功每股配現金股利4.68元　搶攻印尼佈局設AI學校

卓越成功每股配現金股利4.68元　搶攻印尼佈局設AI學校

台灣最大教育集團卓越成功（2496）今（13）日召開股東會，並承認2023年財報，公司去年合併營收7.6億元、年增8.9％，每股盈餘5.48元、年增31％，會中也通過每股配發現金股利4.68元，配發率逾85％。

2024-06-13 15:29

讀者迴響

熱門新聞

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

台積電「外派工程師」揭血淚　首選國家曝

快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼

慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

前4月實質月薪年增0.14％　實質總薪資平均逾6.3萬元

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

935元天價！「200萬Allin台積電」還能買嗎　鄉民推爆

30歲「價值投資」賺千萬　6檔口袋名單曝光

面試完秒被錄取是屎缺？過來人：面試多問1題防雷

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366