快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行於今（13）日周四召開今（2024）年第2季理監事會議，雖然政策利率維持不變，但卻加碼升新台幣存款準備率、並祭出第6波打房；也就是調整選擇性信用管制措施中自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限由7成降為6成，而最具殺傷力是調升新台幣存款準備率0.25個百分點。

央行指出，去年下半年起，房市交易成長回升，帶動購置住宅貸款年增率持續上升，致全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高。

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另外，去年年6月新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款，最高成數上限7成實施以來，自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款之撥款金額呈增加趨勢，為續強化管理銀行信用資源，降低相關授信風險，本次本行修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，自本年6月14日起實施。

央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量本年以來國內通膨率緩步回降趨勢，本年下半年可望續降至近2%；此外，預期本年經濟溫和成長，國內產出缺口呈微幅負值，本行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

有鑑於此，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

央行第一季意外升息半碼（0.125個百分點），將重貼現率拉至2%，為近15年半高點，央行總裁楊金龍日前出席立法院財委會，針對外界詢問本季是否還會有「Surprise」出現，他表示，利率已在15年半高點、國內通膨率比3月預期電價調漲時受控、各國央行恐開始降息；楊金龍直言：「時常Surprise也不好。」市場解讀，第二季升息機率應不高。