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園區周邊房市買氣旺　房仲：汐科也跟上「中古大樓最搶手」

▲▼ 汐止,永慶 。（圖／永慶提供）

▲汐科商圈雖然沒有台積電設廠議題，但房市表現也跟上科技業浪潮。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

國內科技業掀起旋風，帶動房市買氣暢旺，尤其是科學園區週邊。汐止在地房仲表示，汐科商圈雖沒有台積電設廠議題，但房市方面也跟上了科技業浪潮，汐科工程師們購屋動能強，為區域形成強而有力的支撐，加上捷運建設題材，房價持續看漲。

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永慶不動產汐止行政中心加盟店經理謝志遠表示，近年國內科技業表現極佳，帶動房市表現，但不只新竹、台南、高雄等地受惠，雖然汐止科學園區沒有台積電，可開發素地也稀少，但由於園區內員工收入提升，也帶動了區域購屋買氣。

謝志遠認為，汐止房市指名度最高、最具潛力的就是汐科商圈，首先該區科技公司林立，包含緯創、宏碁等知名企業都在此，另外「遠雄U-TOWN」4大棟廠辦去年完銷，持續有企業入駐，工作人口增多。

因此，謝志遠指出，汐科商圈有不少買盤都是在地上班族，除了新鮮人首購，收入明顯提升的員工們也持續出現換屋需求，使得近年交易熱絡，價格也直直往上。

▲▼ 汐止,永慶 。（圖／永慶提供）

▲汐科商圈有不少買盤都是在地上班族。（圖／永慶提供）

此外，汐科商圈除了生活機能完整，火車1站到南港只需5分鐘，並擁雙國道條件，交通機能方便，而由於緊鄰南港、內湖，也吸引不少北市外溢買盤落腳。

謝志遠指出，汐科商圈以屋齡25年上下的大樓最熱門，成交單價落在55~60萬元間，2房總價1500~2000萬元、3房總價1800~2500萬元，而10年左右大樓則基本站上6字頭。

▲▼ 汐止,永慶 。（圖／永慶提供）

▲汐科商圈以屋齡25年上下的大樓最熱門。（圖／永慶提供）

謝志遠補充，汐科商圈新案供給稀缺，若有新推案出現，成交行情勢必可達7字頭，而該區也有不少公寓產品，成交價4字頭，若屋況保持不錯，也會是熱門物件。

談到未來展望，謝志遠表示，汐科商圈除了有大量科技業人口支撐，未來還有捷運建設利多，包括汐東捷運、基隆捷運，該區近3年房價只上漲2成，還有相當大一段的補漲空間。

▲▼ 汐止,永慶 。（圖／永慶提供）

▲謝志遠認為，汐科房價還有相當大一段的補漲空間。（圖／永慶提供）

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