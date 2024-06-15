黃仁勳加州理工畢業致詞　以「園丁用鑷子挑出死苔蘚」勉勵學子

▲NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

加州理工大學14日舉行畢業典禮，並邀請輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳致詞，黃仁勳除了分享自己的創業經歷外，更以赴日本京都家庭旅遊見園丁不辭辛苦用鑷子挑出死掉的苔蘚，領悟出「全心投入自己的畢生事業時，你就會有足夠的時間」，勉勵畢業生要找到一門技術，並用一生去完善它。

黃仁勳趁畢業季，也不忘幫自家公司徵才，強調自己是個好老闆，歡迎畢業生來輝達工作。

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在典禮上，黃仁勳分享了他在NVIDIA工作31年的故事，分享了經驗和教訓，並為進入快速發展的世界的畢業生提供了建議。

黃仁勳表示，NVIDIA是加速運算領域的先驅，是世界上最有價值的公司之一，並因發明GPU而享有盛譽，GPU幫助推動了人工智慧革命。他強調了NVIDIA如何在每個轉折點上重塑自己，透過圖形處理和用於訓練 ChatGPT等AI模型的超級計算機，推動先進計算的前沿，並徹底改變行業。他敦促畢業生在面對變化時保持靈活。

「電腦產業正在從根本上轉變，」他說。「當今的電腦是最重要的知識工具，是每個行業和每個科學領域的基礎。如果我們如此深刻地改造電腦，它當然會對每個行業產生影響。」

黃仁勳也提醒畢業生要繼續做好本業，堅定信心面對挑戰，強調「你會找到你的GPU甚至是生成式AI，希望你們懂的以退為進，所有的痛苦都會讓你成長變得更強，成為你的超能力。」

黃仁勳也分享，有次他在前往京都的家庭旅行中，發現銀閣寺的花園裡面有一名園丁在工作，他用鑷子挑出死掉的苔蘚，並放進竹籃裡，他告訴黃仁勳；「我有的是時間」，這份工作，他一做就是25年。黃仁勳表示，他從這件事學習到，當致力於自己的畢生事業時，你就會有足夠的時間，因此他希望畢業生去做一些非傳統的，不曾探索過的事情，並努力去實現。