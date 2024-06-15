今彩539「頭獎開出2注」各拿800萬　獎全落台南歸仁

00940解套逾萬人先下車！ 台股ETF股東數前十大唯一逆勢減少

台股本周連4個交易日指數刷新高，其中高息ETF元大台灣價值高息（00940）上市二個半月後終回到發行價10元，不過根據集保結算所統計，受益人數前十大台股ETF中，00940成唯一本周人數逆勢減少，1.3萬人見回本先下車。

外資狂敲鴻海下周挑戰「郭董退休價」 一表看買超10檔

台股周五以22504收盤創下歷史新高，外資在連兩周賣超之後，本周轉回補357.58億元，統計買超前三大個股依序是鴻海（2317）、聯電（2303）與開發金（2883），市場矚目鴻海下周挑戰創辦人郭台銘曾言退休價200元。

黃仁勳加州理工畢業致詞 以「園丁用鑷子挑出死苔蘚」勉勵學子

加州理工大學14日舉行畢業典禮，並邀請輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳致詞，黃仁勳除了分享自己的創業經歷外，更以赴日本京都家庭旅遊見園丁不辭辛苦用鑷子挑出死掉的苔蘚，領悟出「全心投入自己的畢生事業時，你就會有足夠的時間」，勉勵畢業生要找到一門技術，並用一生去完善它。

金控存股族必看！3檔除息秀先登場 國泰、開發同日上演

上市金控逾半已開完股東會，緊接展開除權息大秀。根據統計，元大金（2885）訂6月27日除息交易，國泰金（2882）和開發金（2883）均是7月1日，此3家成首波除息金控，填息走勢牽動合計近174萬股民的心，不過金融股股價經過這一波緩步墊高，這3家現金殖利率降至約3.3%水準。

擁千萬現金也無法安心退休！ 年化通膨3%該如何準備退休金？

根據1111人力銀行「上班族理財現況調查」報告，有34.6%上班族認為至少要有1,000萬元才能稱得上是有錢，實際上，這個金額在2000年就是如此，來到2024年的一半，你依舊認為擁有1,000萬就夠了嗎？另外也有極少數上班族，認為只要有50萬就是有錢人了，從幾十萬到千萬都有，但平均來說，大家認為擁有623萬的流動資金才算是有錢階級，相較於2021年新冠疫情剛爆發的平均金額是474萬，兩年的時間多出149萬，超過三成以上。

近9成勞工遇過慣老闆 心中「優質老闆」黃仁勳、張國煒都上榜

上班族最怕在職場遇到雷同事、慣老闆，根據人力銀行調查，有近9成上班族都曾遇過慣老闆，且有7成選擇隱忍，若是可以選擇最想追隨的優質老闆，第一名由NVIDIA執行長黃仁勳奪下，星宇航空（2646）董座張國煒、台積電（2330）董座魏哲家也位居前三名。

匯率低點存外幣「再用雙幣卡付款」！出國旅遊省匯差、賺7%回饋

海外旅遊、商旅出差及留學持續火熱，民眾在國外消費前，如果先在網路銀行利用匯率低點購入外幣，接著使用「雙幣卡」支付，就可以使用優惠匯率，再搭配銀行的回饋活動，享受國外消費最高7%回饋。

全球首季手機市占排名出爐 三星超越蘋果要回龍頭寶座

全球市場研究機構TrendForce表示，相較去年第一季，供應商為解決渠道庫存積累嚴重的問題，大幅調降生產目標，因此今年第一季智慧型手機生產量即便低於疫情前3億支以上的水準，但仍有看似不錯的18.7%年增率，總出貨量為2.96億支，其中第一季銷量中，三星超越蘋果，成為銷量龍頭。

不玩00940了！妹子一口氣秒賣「獲利992元下車」 全場看傻

元大台灣價值高息（00940）募資期間引爆一堆人解定存爆買，然而掛牌後破發，如今終於在13日收復發行價10元，就有女網友決定下車，5張獲利992元，引來全場網友吵翻，「現在這樣下車…當時到底為什麼要買？」「你這損益，是名列前茅的欸！」

台股站上22500點「連4天改寫新高」 專家：短線漲多需注意拉回

台股連4日改寫新高，6月14日開盤一度下跌，隨後多方攻勢再度發動，加權指數終場上漲192.68點，漲幅0.86%，收在22,504.72點。台股周線續揚646.34點，漲幅2.96%，周K線連2紅，平均日均量5,031.61億元。