黃仁勳：人形機器人「未來3年」將有突破　百年後無所不在

▲輝達執行長黃仁勳認為，未來2到3年，人形機器人技術將有明顯突破，100年後將無所不在。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，未來2到3年，人形機器人技術將有明顯突破，100年後，人形機器人將無所不在。至於美國對中國祭出晶片禁令，輝達會在遵守法規及製造產品維持競爭力之間，取得平衡。

提及輝達股價近期屢創新高，黃仁勳笑說「無感」，他每天還是同一時間起床，每天持續工作，股價對他來說「沒有意義」。

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TVBS看板人物節目專訪黃仁勳，今天晚間播出專訪完整版內容。他談及電力供應對AI應用影響、人形機器人前景、生成式AI應用、美中科技戰等層面，也難得談到輝達股價近期不斷創高的真切感受。

黃仁勳坦言，AI應用發展在短期持續面對電力挑戰，但目前AI應用仍是巨大機會，人類從太陽獲得許多能量，地球永續能源也很多，只是能源用在錯誤的地方。

他說，「AI不在乎在哪裡學習」，若是在天氣寒冷、人煙稀少且遠離電網的地區，建立資料中心並訓練語言模型，再把訓練好的模型帶回人口稠密地區應用，亦是可行的方式。

談到人形機器人前景，黃仁勳認為，人形機器人將像汽車般普及，他預估100年後，人形機器人將無所不在，也會是產量最大的機器系統，而未來2到3年，人形機器人的技術將有明顯突破。

他指出，全球勞動力短缺加上通膨影響，世界需要更多的製造能力，而很多產品可以由機器人製造，透過AI訓練能讓機器人更了解物理世界的常識。

談及如何因應美國對中國的晶片禁令，黃仁勳說，輝達有責任遵守美國政府頒布的政策，但中國是很重要且規模大的市場，輝達會遵守法規，製造可出口的產品，盡力為中國客戶提供服務，輝達會在遵守法規及製造產品維持競爭力之間，取得平衡。

至於生成式AI的未來應用，黃仁勳表示，生成式AI可加速發掘知識，短期內的發展機會很廣大，包括聊天機器人、企業客戶服務、醫療照護服務、數位虛擬人（digital humans）互動、虛擬助理等，都可提高企業生產力，進而控制通貨膨脹。

對於AI的安全疑慮，黃仁勳認為，AI不會控制人類，不會超越人類掌握，輝達持續規劃AI安全機制和措施；他認為，個人和企業都應該參與並確保AI安全發展，AI技術進步就好比安全駕駛，必須讓AI應用與自動化科技能安全可靠，這也是輝達願意受邀加入美國政府AI安全委員會的緣由。