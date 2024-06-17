3項新保險改革7月啟動　實支實付新保單10／1上路

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

3大保單改革新制即將在7月1日啟動，包含分紅保單強化分紅揭露、失能險界定更明確，以及旅平險新費率上路。原實支實付醫療險正本理賠、落實損害填補原則的機制在產、壽險公會爭取緩衝期之下，實支實付正本理賠新款保單估要到10月1日才會上路。

7月換新：分紅保單

分紅保單規定，金管會要求7月開始分紅機制要透明、不能以高分紅作為宣傳話術，並要求現金流量測試以及分紅保單要設區隔帳戶等，且如分紅保單是以綜合險銷售，像是有健康或意外傷害保障等，就要改為附約，不參與分紅保單分紅，若要維持主約，就須要重新送金管會審核保單。

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7月換新：失能險

金管會指出，為了避免失能險援引意外失能程度給付，7月開始舊版失能險都將下架，未來保險公司也不能將失能險視為「長照保險」銷售，7月1日以後，失能給付須區分是意外、疾病所造成的失能。

保險業者指出，未來新版的失能險只能理賠意外所造成的失能，不能理賠疾病所造成的失能，民眾也不能因為給付標準較為寬鬆，再把失能險當作長照險投保。

7月換新：旅平險

金管會將調降個人旅平險中「意外死亡及失能給付」費率10％。以一般出國5天身故保障1000萬元估算，保費約可省60元。

10月換新：實支實付醫療險

避免民眾「靠生病賺錢」，濫用實支實付醫療險理賠，金管會宣告，7月起實支實付保險應採「損害填補原則」，也就是說必須要正本理賠，如首家理賠不足，第2家可以「差額」方式理賠，如此一來總理賠額度不會超過醫療總費用，同一個器官手術也只會賠1次。

不過由於產、壽險業者聯合爭取新種商品上路緩衝期，保險局已同意延至10月推出商品。金管會指出，目前各家保險公司新契約保單多只接受正本理賠，即便可副本理賠也都是擔任第1家，延後至10月上路對於現況影響不大。