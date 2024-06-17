▲通勤時間太長，還沒到公司就累了。（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都嚮往擁有一份錢多、事少、離家近的工作，近日有網友好奇拋問，如果不到5分鐘就能到公司，這是什麼感覺呢？貼文曝光後，隨即引發討論，有些人覺得這樣很省時、可以睡到飽很好；但也有過來人指出，若公司臨時有事，就容易被叫回去加班。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「通勤不用五分鐘是什麼感覺」為標題發文，提到很多人到公司上班要花一個小時來回，但也有人通勤只要10分鐘左右，那假設只要不到5分鐘就可以到公司，會是什麼感覺？會不會讓人羨慕？

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貼文曝光後，大票網友直呼，「會，可以睡到爽」、「8點的卡每天都睡到7點半才起床，很爽」、「800公尺，騎車3分鐘，有時忘記帶東西跟同事說一聲就回家拿了」、「可以回家舒服上大號，很羨慕」、「中午可以回家的概念，搞不好還可以煮一頓飯」、「很爽，中午還回家睡午覺」、「接到宅配電話可以回家等領件」。

也有網友回應，「通常住附近的反而很晚才到」、「住最近，天天遲到」、「住最近的都最晚來」、「容易遲到的感覺」、「只用5分鐘到公司，簡直太爽，但其實通常住越近的，越容易遲到」、「反而睡過頭遲到」。

另也有過來人點出另個壞處，「有事第一個找你」、「我之前住離單位3分鐘，有啥事都找我，現在直接搬到通勤20分（的地方），有誰的事就找誰」、「真的爽，但有事也都會找你」、「有事第一個被call」。