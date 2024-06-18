徐旭東：工資高當然wonderful　但生產力才是重點

▲遠百董事長徐旭東、總經理徐雪芳。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

遠百（2903）今日召開股東會，談到缺工、最低工資看漲等議題，董事長徐旭東指出，全球都在缺工，問題是要怎麼彌補，沒有要抱怨缺工，但要有服務的精神；徐旭東也說，最低工資調整「當然越高越好」，工資高當然wonderful，但最重要的是要有生產力。

徐旭東表示，缺工是個很有趣的題材，基本上全球都缺工，問題是要怎麼彌補缺工，在美國很多地方、很大的店就一個人，當然是因為缺工造成的，一個店員就要負擔所有店內需求，這個我們也要學會，缺工是一個潮流，我們沒有要抱怨，沒有員工也能開、也能省，但要有服務的精神；總經理徐雪芳補充，缺工要靠科技、機器人來幫忙。

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徐旭東指出，AI是未來發展重點，要認真做AI是很挑戰的事情，要花功夫、要執行，不是那麼容易，AI太過細節，能量實在太大，要有一套辦法來發揮AI；現在很多餐飲業都有用到機器人，但零售業還要再花一點時間，比如說AI用在POS機上，現在都沒有說運用很完整，對百貨來說很需要時間去嘗試，AI是一定要走的路，但零售業要花的時間比較多。

談到大環境景氣，徐旭東坦言「這個問題很難答」，希望大家看來都好，但這段時間全球經濟有一些蕭條要調整。

至於最低工資要調整，徐旭東認為，當然越高越好，但要出得起，最重要的是生產力，工資高很好，但生產力吃的消嗎？工資高當然wonderful，大家都很好，但不能只說工資高，還要有基本生產力，要有生產能力才是重點。