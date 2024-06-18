揚秦3大品牌持續展店　炸雞大師再增3區域代理授權

▲麥味登母公司揚秦總經理林麗玲。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

揚秦（2755）今（18）日召開法說會，總經理林麗玲表示，今年各品牌展店數將不會低於去年，下半年進入營運旺季，「麥味登」國內展店力度加大，持續朝千店目標邁進，「炸雞大獅」海外新簽訂區域代理授權再增2國、共3個區域，「涮金鍋」將於6月開放加盟，都將為營運挹注新動能。

林麗玲說明，Q1為連鎖早午餐營運淡季，但由於麥味登與炸雞大獅雙品牌的營運規模持續擴大，商品銷售暢旺，加上國內通膨壓力趨緩，內需市場回溫等因素下，造就淡季不淡的佳績。

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林麗玲表示，麥味登今年推出更為明亮與輕盈的新店觀，餐點設計以健康取向為發展，麥味登APP會員人數已突破52萬人，消費者透過APP、桌邊掃碼與外送平台等數位點餐服務的消費金額在門市總營收的占比也已突破4成，數位轉型的成效逐漸彰顯。

林麗玲指出，炸雞大獅除國內持續展店外，在海外佈局方面，美國展店仍在準備期，現階段將加強印尼與馬來西亞區域代理展店規畫，鞏固在東南亞國家的發展，今年上半年印尼大雅加達區完成續約，並新簽訂加盟代理授權含括新加坡、印尼萬隆區及印尼泗水區等3個區域，馬來西亞砂拉越地區的第2家門市即將開幕，第3家店也正在籌備中。

林麗玲也提到，涮金鍋6月開放加盟，今年預計將開設5家門市，主要以桃園區域為主，預計7月及8月分別在桃園區與楊梅區各新增1家門市，逐步擴展至新北市與台北市；至於目前以直營為主的REAL真‧CAFÉ‧BREAD，則是以轉型歐式烘焙料理咖啡館為首要任務。