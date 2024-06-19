00713換股增刪各15檔剔除鴻海　一文看4檔ETF調整名單

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣指數公司今（19）日公告元大高息低波（00713）等4檔ETF連結指數換股結果，其中以股東人數高達23.6萬人的00713成份股增刪15檔變動最大，且刪除股價創16年新高的鴻海（2317），備受市場熱議。

其餘3檔成份股增刪在1至5檔之間，4檔ETF換股全數在6月20日生效。

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00713：增刪15檔

成分股納入(15)：

1102 亞泥、2206 三陽工業、2393 億光、2404 漢唐、2618 長榮航、2809京城銀、2850 新產、2855 統一證、2880 華南金、2891 中信金、3034 聯詠、5388 中磊、5871 中租-KY、9933 中鼎、9941 裕融

成分股刪除(15)：

1723 中碳、2211 長榮鋼、2247 汎德永業、2301 光寶科、2317 鴻海、2324 仁寶、2449 京元電子、2607 榮運、3711 日月光投控、4958 臻鼎-KY、5469 瀚宇博、6269 台郡、6285 啟碁、6412 群電、8112 至上

00904（新光台灣半導體30）：增刪1檔

成分股納入：4919 新唐

成分股刪除：6643 M31



00901（永豐智能車供應鏈ETF）：增刪5檔

成分股增加5檔：

1503 士電、3017 奇鋐、3324 雙鴻、3533 嘉澤、3653 健策

成分股刪除5檔：

2383 台光電、2404 漢唐、3023 信邦、6770 力積電、8046 南電

00907（永豐優息存股）：增刪5檔

成分股納入5檔：

1301 台塑、1477 聚陽、2609 陽明、2610 華航、2618 長榮航

成分股刪除5檔：

1102 亞泥、1216 統一、2633 台灣高鐵、2887 台新金、8454 富邦媒