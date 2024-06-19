燁聯、燁輝擬併購「老牌鋼鐵廠唐榮」　公平會列關鍵原因再度否決

▲燁聯鋼鐵成立於1988年12月，為台灣唯一擁有煉鋼、熱軋及冷軋完整製程的一貫作業不銹鋼廠。（圖／翻攝自燁聯鋼鐵官網）

記者楊絡懸／高雄報導

義联集團旗下燁聯（9957）、燁輝（2023）去年8月再次提出擬併購老牌鋼鐵廠唐榮（2035），不過公平會19日最新決議指出，因限制競爭的不利益大於整體經濟利益，也就是併購後的負面影響大於正面效益，依《公平交易法》規定禁止結合。這也是公平會自2009年5月禁止義联集團併購唐榮後，再度否決的結合案。

公平會表示，燁聯、燁輝主張擬取得唐榮最多48%股份，共同經營唐榮及控制唐榮的業務經營或人事任免，而依法提出結合申報，公平會除了以函詢方式徵詢意見，並召開座談會，邀集主管機關、學者專家、競爭同業、下游業者及相關機構等充分討論，廣納各界意見。

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不過，公平會認為，燁聯、唐榮均以不銹鋼平板為主要產銷產品，彼此為市場上的主要競爭對手，加上雙方加總市占率超過5成、為高度集中市場，且考量唐榮主要以供應國內需求為主、報價相對較低，結合後無法排除雙方調漲價格的可能，唐榮也無法扮演價格牽制的角色，在市場上減少1家競爭業者的情況下，將使下游業者無議價談判空間，更無抗衡力量，具有顯著限制競爭的不利益。

▲唐榮鐵工廠創建於1940年，是當時南台灣最大民營事業集團，1962年由台灣省政府接管改為省營事業機構，2006年公股釋出完成民營化。（圖／ETtoday資料照）

雖然燁聯、燁輝主張結合後，可達到設備互補、資源整合等整體經濟利益，但經公平會彙整各界意見，均認此案對整體產業並無實質提升效果、難有正面助益，且唐榮並不同意結合。

因此，燁聯及燁輝為達成整體經濟利益作出的資源整合、改善績效措施等，恐將難以實行，此併購案的整體經濟利益不明顯，且將顯著減損我國不銹鋼平板市場的競爭機能。公平會依《公平交易法》第13條第1項規定禁止結合。

針對此事，燁聯總經理蘇裕崑、燁輝助理副總經理田文中聯合回應，待收到公平會正式函文後，再研擬後續因應措施。