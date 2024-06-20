台塑去年業績衰退8成　董座林健男落淚致歉：今年會更好

▲台塑董事長林健男主持股東會。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

台塑（1301）今（20）日召開股東會，由董事長林健男主持，受到市場需求影響，台塑去年獲利衰退，睡前每股盈餘1.1元，林健男對此感到很抱歉，「去年業績表現不好，我在此跟各位股東道歉，會持續努力，相信今年業績會比去年好」；在致詞尾聲，他更忍不住哽咽，希望各位股東能繼續支持台塑，「我們一起努力，共同度過難關。」

林健男提到，去年由於美歐為抑制高通膨持續升息、美中貿易戰，且中國經濟復甦不如預期，全球需求萎縮，經濟成長動能下滑，加上石化同業不斷擴充產能，市場嚴重供過於求，低價競爭，致使石化業景氣陷入前所未有的低迷。

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林健男指出，雖然全體同仁不斷應用AI及創新研發，力求轉型，不過，還是不敵大環境惡化的衝擊，致使台塑112年合併營業額僅1,991億元，比111年衰退21％，合併稅前利益額69億元，比111年衰退84％，稅前每股盈餘1.1元。

林健男也向各位股東致歉，「去年業績表現不好，在此向各位股東抱歉，我們會持續努力，相信今年的業績會比去年好。」更哽咽盼股東能繼續支持，共同度過難關。

▲台塑董事長林健男哽咽落淚。（圖／記者廖婕妤攝）



針對未來展望，林健男指出，今年Q1因適逢農曆春節，且中國房地產市況低迷，加上美歐維持高利率影響，終端需求不振，石化行情未見好轉，產品利差縮小，本公司合併稅前利益3億元，比去年同期衰退85%。

林健男說，Q2進入石化產品需求旺季，且中國持續推出提振房地產政策，並推動家電及汽車以舊換新等措施，刺激內需，將帶動石化產品需求成長，因此，利益額可望比第1季成長。

展望下半年，基於美國及新興市場經濟成長優於預期，中國大也持續提出刺激內需措施，加上美歐可望降息，且Q3為石化產品傳統旺季，因此，我們不看淡下半年的營運展望。不過，國際市場還有烏俄戰爭、地緣政治衝突、美歐降息時程，及中國需求復甦力道等不確定因素。

