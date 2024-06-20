宏達電股東會登場　董座王雪紅：持續開發「在AI上保持領導地位」

▲宏達電今日舉行股東會，由董事長王雪紅主持。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

宏達電（2498）今（20）日舉辦股東會，由董事長王雪紅親自主持，王雪紅在致詞時首先感謝所有股東的支持，更表示公司會繼續努力開發優質產品，在AI和空間運算的道路上保持領導地位。

王雪紅致詞時首先表示，感謝各位股東，謝謝大家一直以來對HTC的信任。有大家的支持，HTC才能將科技與人文完美融合，釋放夢想，並獲得世界的認可。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王雪紅也強調，這幾年來，HTC引領創新的表現，是有目共睹的。公司會繼續努力，開發出更多的優質產品，並且在AI和空間運算的道路上保持領導地位。

王雪紅也說，這個過程需要時間和努力，但她對此滿懷信心。公司的經營團隊和所有員工都是全力以赴，來抓住AI和元宇宙帶來的機會，並開拓全新的市場，在快速變化的全球經濟環境中，堅持不懈地朝著VIVERSE願景前進。

王雪紅也喊話股東，請大家繼續給予支持，和公司一起見證願景成為現實。

王雪紅在致詞時也針對HTC過去一年成果進行說明，去年在美國國際消費性電子展（CES）中，HTC VIVE XR Elite獲得CNET、CNN 和 Wired 等國際媒體評選為「CES 2023最佳產品」，並榮獲2023年XR大獎「最具創新產品」。

另外，美國太空總署（NASA）及歐洲太空總署（ESA）將另一款VR頭盔 VIVE Focus 3部署於國際太空站，讓太空人能在太空中，體驗與在地球上相同的沉浸情境內容，紓解執行太空任務時所承受的壓力。公司的團隊幫他們解決了，在微重力環境中使用VR設備的挑戰，而成為太空人日常運動裝置，這個突破性的應用，為 HTC 及全球VR產業開創了全新的領域。

此外，VIVERSE 在 2023 年榮獲兩項國際獎項：ICT 領導獎的「年度最佳VR平台」，和歐洲元宇宙獎的「最佳消費者元宇宙平台」，這些榮譽肯定了 HTC 投入於VR軟體平台 VIVERSE的傑出表現。為了讓虛擬體驗更流暢，HTC VIVE使用AI運算系統也相當有成效，公司已經開發出多款AI內容套件，包括一系列用於全身動作、臉部表情和眼球動態的VR追蹤器，尖端的技術讓大家可以在3D的虛擬世界中，進行無延遲的多人互動，加速拓展VIVERSE生態圈。

王雪紅也說，上周HTC發表了最新的U系列手機U24 pro，除了搭載最新AI相機智慧功能外，同時也結合XR的應用，透過手機內建的 VIVERSE APP，使用者就能立刻進入虛擬世界。使用手機鏡頭拍攝還能馬上生成個人AI 虛擬分身，讓虛擬分身跟你的身體動作同步，應用在社交、娛樂以及學習上。