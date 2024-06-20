台積電待10年「年薪不到300萬」老鳥崩潰！內行曝3情況：很正常

▲在台積電做了10年，年薪卻不到300萬元。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電（2330）每月薪資加上分紅，員工年薪百萬時有所聞，令不少人夢寐以求，不過有網友表示，好友抱怨薪水太低，在台積電工作10年，至今都還沒升到管理階層，年薪也不到300萬元。對此，網友推測3種情況，可能是作業員或是在行政單位工作，也可能是考績太差了。

有網友在PTT發文，「台積電工作10年薪水不到300萬？」打球的好友抱怨，在台積電工作已經有10年的時間，不僅沒晉升到管理階層，年薪也不到300萬元。原PO一聽很驚訝，「細節什麼我也忘了，重點是我以為鄉民都300萬起跳，沒想到工作10年了薪水還不到300萬，這算台積電裡最低標還是正常啊?」

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貼文曝光，網友指出3種可能性，「可能是考績太低了」、「作業員應該很難300萬吧」、「除了作業員工程師主管之外，還有一些行政單位，起薪大概是少工程師20%，調薪大概也沒有專業單位這麼快」、「技術員不可能，工程師10年破300萬正常，行政助理也是難破300萬」。不過，有網友笑喊，「當然會少報啊～哪會跟你講真的」。

事實上，之前有一名在台積電擔任技術員的網友分享薪資，底薪因人而異，但日班月薪加各種津貼，大約會落在3.6萬，夜班月薪加津貼大概4.5萬元。他2021年入職剛好遇產能滿載，又是科技業最好的一年，所以強制加班4天，加班費日班一天3000元、夜班3500元，一路加班到2022年12月份，「所以第一年其實領滿多的」，光是分紅就分到31萬元。

他也提到，2022年年薪將近百萬，因為加班又遇到營收、分紅創新高，所以那年算幸運的，2023年就算沒加班，年薪也有70萬到80萬元。