永豐餘完成董事改選　3大方向轉型綠色科技產業

▲永豐餘113年股東會。（圖／公司提供）



記者廖婕妤／台北報導

永豐餘（1907）今（20）日舉辦股東會，通過配發現金股利0.9元，為連續7年配發現金股利，並改選董事，董事長劉慧瑾將卸任董座一職，未來將以顧問身分，持續協助推動永豐餘數位轉型。展望未來，永豐餘將推動3大策略方向投入研究發展，並積極培養提升內部AI技術，進行自動化、低碳化、智慧化的3軌轉型。

永豐餘表示，將加速推動醣經濟，以「低碳低耗能」、「全循環經濟」及「非塑材料」3大策略方向投入研究發展，包含規劃大幅度的能源轉型，邁向以生質能和再生能源為基礎的生產製造，如華紙計畫投入資本支出提高鍋爐效率，提升花蓮廠「木質素汽電共生」的發電量，預計2030年華紙花蓮廠綠能及再生能源占比將達到90％以上，其他廠區也將整改以最新科技降減能耗，實踐自主減碳；材料方面，永豐餘將以造紙專業技術經驗為底，發展醣材料科學，研發可再生、低碳並環境友善的材料，延伸應用於紡織業中。

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永豐餘指出，隨著AI浪潮興起，人工智能演算日益進步，永豐餘將以進階式的數位化創新逐步AI化，在生產系統中導入智慧能源及智慧生產系統，同時亦將培養提升內部人員AI技術，深化推廣全自動虛擬量測系統等成功經驗到其他事業體，持續進行智慧製造及節能減碳之自動化、低碳化到智慧化的三軌轉型。

永豐餘也提到，永豐餘投控專業經理人團隊將秉持「專精創新，循環永續」的核心經營理念，深化「再生能源與能源管理」、「工業4.1及上下游產業生態系統的建置」、「持續全循環經濟的發展」、「醣經濟下新材料的開發」、「下世代新創公司之投資與孵化」5大發展方向，塑造更具韌性與競爭力的醣經濟企業體質。

永豐餘此次股東會改選4席董事和選任3席獨立董事，當選一般董事名單為葉惠青、駱秉正、王金山及黃俊傑，獨立董事則為黃廸熹、張懿云及胡均立。