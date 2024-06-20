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國際醫療暨健康照護展　蕭美琴：法規將配合數位化等與時俱進

▲左三起貿協董事長黃志芳、副總統蕭美琴與衛福1j4部次長xxx參訪智慧醫材主題館。（圖／記者張佩芬攝）

▲左三起貿協董事長黃志芳、副總統蕭美琴與衛福部政務次長林靜儀等參訪智慧醫材主題館。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」自今(20)日起至22日於台北南港展覽2館展出，副總統蕭美琴表示，醫療產業面臨爆發性變化，根據業者反映，配和數位轉型與AI科技，法規也需要與時俱進，她與賴清德總統上任滿一個月，總統提出的三大關鍵政策，就包括健康台灣，要以總統高度帶領健康產業發展。

今年展覽以「全齡照護」、「智慧醫療」、
「醫材廊道」三大主題為核心，計有來自10國共280家企業參與展出，並以「智
慧醫療主題館」、「遠距醫療暨智慧醫材主題館」、「數位健康未來館」、「M-novator
新創展區」及「日本館」為5大亮點專館，展示醫療產業的全新樣貌。

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主辦單位外貿協會黃志芳董事長在開幕致詞時表示，醫療與科技跳躍式整合，將會為未來的醫療產業帶來系統性的變革，AI將成為醫生的智能夥伴。在今年Medical Taiwan 的「數位健康永續未來館」及「M-novator新創展區」中，
多家業者推出AI高齡照護、健康監測及智能診斷等解決方案。

例如 : 矽響先創的AI穿戴式聽診器、合錦科技的AI智能照護燈具、先豐科技的AI睡眠科技平
台、日本新創DeepEyeVision的AI眼底影像診斷輔助系等，都展現出以AI應用提升疾病診斷、治療方案及患者照護方面的精準度及效率。

而「智慧醫療主題館」及「遠距醫療暨智慧醫材主題館」分別由台灣醫療暨生技器材工業同業公會及中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會籌組，透過模擬手術房、ICU及居家照護等場景化展示，呈現出遠距醫療、精準診斷等前瞻性的醫材技術發展方向。

國內醫材大廠包括 : 太平洋醫材、明基材料、長庚醫學科技、研華科技、雃博、強盛興等均參與展出，充份展現台灣醫材產業深厚的製
造實力。參觀者不僅可一覽已取得國內外醫材許可證的高階醫材，更能一站式體驗及洽商各項創新解決方案。

今年展覽更有日本台灣交流協會首次組織「日本館」展出。日本是全球第二大醫材市場，也是高齡化程度最高的國家，高齡人口帶動了大量醫療及照護需求，促使日本醫療器材市場成長，催生創新產品及服務，今年日本館的精彩亮點包括日商PLIMES展出可協助老年人和患者解決吞嚥困難的穿戴式設備、ATELIER-K 展出適用於日常活中減輕下背負重的輔助服。

今年Medical Taiwan 已有近700名國際買主預登，展覽期間也安排了多場國際交流活動，包括一對一媒合活動「智慧新應用合作商談會-智慧醫材」及「國際醫療通路商採洽談會」、國際交流活動「買主之夜」、論壇活動「亞太暨中東歐醫療趨勢論壇」、法規講座「前進歐洲市場: 醫療器材上市歐盟10步驟」、「前進
美國市場: 高風險醫材美國FD 510k註冊申請流程及測試要點分析」等，將為買主和參觀者們帶來豐富的收穫與啟發，更多展覽訊息可至展覽官網 :
（https://www.medicaltaiwan.com.tw/zh-tw/index.html）查詢。

關鍵字： 國際醫療暨健康照護展蕭美琴配合數位化與時俱進

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