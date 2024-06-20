暄達負壓傷口治療機獲美國認證　中衛小顏口罩成時尚配件

▲暄達醫學負壓傷口治療機取得美國FDA、台灣TFDA及巴西醫材認證。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣醫療產品受到各國買主肯定，今(20)日開展的國際醫療暨健康照護展，暄達醫學(7726)主力產品負壓傷口治療機取得美國FDA、台灣TFDA及巴西醫材認證，並正式出貨，且已進入台灣多家醫學中心及醫院。台灣專業醫材大廠CSD中衛醫療口罩發展多元化，今年創新推出「3Dv」小顏口罩系列，已從要求醫療防護效果，升級到精美的時尚配件。

暄達醫學及負壓傷口敷料套件，憑藉產品研發、高度客製化能力、台灣製造與AI+IoT資源優勢，加上優秀的取證能力，奠定公司在醫療器材產業建立起成功品牌，並隨公司陸續在歐美兩地完成設立子公司加強行銷。

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該公司是少數同時具備醫材設計製造專業和智慧物聯網技術資源的企業，其醫療級氣墊床多元，包括康復照護、肥胖症患者(承重最高達450公斤)、兒科照護(保溫箱與嬰兒床)、坐墊(輪椅／高背椅)等應用，在市場上的定位為高階產品。

暄達醫療級氣墊床已打入歐美及紐澳市場，更於2023年領先同業取得DNV歐盟CE MDR交替式壓力氣墊床Class IIa證書。此認證有助於市場拓展，尤以歐洲地區有些醫療院所或是衛生機構標案有較高規範要求MDR認證資格。

另一主力產品負壓傷口治療機，結合穩定的負壓技術，輕量可攜的設計，目前已有多款機種以因應不同傷口大小及照護階段需求，此產品已取得美國FDA、台灣TFDA及巴西醫材認證，並正式出貨，且已進入台灣多家醫學中心及醫院。

▲中衛總經理張德成與即將推出的「3Dv」小顏口罩系列。（圖／記者張佩芬攝）

專業醫材大廠CSD中衛近年來醫療口罩發展多元化，早已從要求醫療防護效果，升級到精美的時尚配件。口罩樣式也從平面、3D到4D，越來越講究臉型雕塑。

CSD中衛今年創新推出「3Dv」小顏口罩系列，不僅依然保有原本3D口罩備受市場讚譽的「輕、薄、透」三大優點，還首次引進時尚界高級訂製服演繹人體優美曲線的「立體剪裁」原則，將合身修飾的服飾設計概念運用在3Dv口罩版型設計上。

中衛全新「3Dv」小顏口罩運用立體剪裁原則，研發出「3V設計」，在鼻根、下巴及側臉等三個細節部位，用3個V型，完美創造出自然流暢的曲線包覆技術，達到「挺鼻」、「收下巴」及「拉提側臉」等三大拉提美顏效果，成功打造立體V臉，由於特殊剪裁設計，這款口罩不需要鼻樑壓條也能自然服貼，打造俐落又時髦的日常防護需求。

中衛估計今年第四季推出「3Dv」小顏口罩後，將受到廣大時髦人士的關注及熱愛。由於3Dv口罩著重俐落修飾效果，較貼合臉部線條，因此周令怡提醒，如果需要長時間配戴口罩說話的消費者，建議採用中衛的經典款3D立體口罩，可提供更充足的舒適空間。