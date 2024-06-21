最夯「史努比碗」紀念品　華南金股東會現場竟不見排隊人龍

▲華南金股東會兌領股東會紀念品現場。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有41.1萬股東的華南金（2880）將在今（21）日舉行股東會，由於送出超療癒的「SNOOPY 事事如意碗組」（史努比碗），價值880元，每組4件印有史努比圖樣的碗，讓大人和小孩都能開心地享用餐食，零股股東也可領取，由於公司分流領取，一早未見小股東到股東會現場排隊領取。

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▲華南金股東會現場擺滿股東會紀念品。（圖／記者陳瑩欣攝）

依照華南金規劃，今年股東大會在信義區總部2樓召開，1、2樓皆可領取紀念品，其中純領紀念品不開會，可在1樓得來速領取，參與開會者在2樓領紀念品，兩處皆未出現人潮。

▲華南金股東會紀念品「SNOOPY 事事如意碗組」。（圖／華南金提供）

華南金的紀念品不但可與永豐金（2890）豐收椅、開發金（2883）野餐墊、中信金（2891）雙層隔熱碗一較高下，也被認為是今年上市公司中，最有機會超越中鋼（2002）股東會紀念品「砧心有您」的商品。

近年來華南金股東會紀念品以實用路線為主，包含109年「捲捲矽水瓶」、110年「法國樂美雅餐盤」、111年「樂扣樂扣耐熱玻璃保鮮盤」，去年推出「卡娜赫拉陶瓷保鮮盒」，今年推史努比碗為連續2年走卡通風。