台灣大「兩大一中」踩遠傳爭老二 　井琪：這東西不是說說就好

記者蘇晟彥／台北報導

遠傳電信（4904） 21日舉辦股東會，拍板每股配息3.25元，並火速在一小時內結束股東會。在會後董事長徐旭東、總經理井琪接受媒體聯訪時，被問起台灣大近日喊話「兩大一中」之說不斷爭老二位置，井琪也回應，「現在合併案後已經是電信三雄，而且每間電信擅長的領域不同」，一直在喊老二老三大可不必，這些東西不是說說就好。

▼井琪直言「每間電信擅長領域不同」，一直喊老二、老三大可不必。（圖／記者蘇晟彥攝）



針對日前台灣大哥大在餐敘上喊出「兩大一中」之說，其實在各家電信業一直不斷有「一大兩中」、「兩大一中」之說，針對此事，井琪表示在電信合併案通過後，現在已經變成電信三雄，每間電信業擅長的路線不一樣，像中華電是老大哥、不只是國營，基礎設施也是最全方位；台灣大則有momo在後面撐、現在momo在電商也是一支獨秀，而遠傳在通訊的基礎上發展新經濟，一直堅持「不計大小、只做最好」，她也表示自己跟台灣大總經理林之晨很熟，但第一、第二名這種是不是用說的就好，遠傳一直以穩健、讓用戶感受到真摯服務為努力目標，大家各自表現的領域不同、現在就是電信三雄，要一直講誰是老二、誰是老三這種話大可不必。

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在去年遠亞合併後，針對與鴻海的合作，遠傳也透露，目前有與高雄市政府合作智慧城市的案子，都在順利進行。而井琪在發言時也說，在輝達後全台刮起一股AI炫風，但對遠傳來說，AI不是未來式，而是進行式，早在五年前遠傳就開始「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）相關應用，此外，去年底合併亞太電信，在既有優勢下，將最大化頻譜資源、節能永續、規模經濟等三大綜效，預期未來3年將再創高峰。

針對AI，董事長徐旭東也補充，AI不是一個簡單的工作，做好AI有很多必要條件，像是人員補充、訓練等等，能帶來的效益非常高，但要看怎樣運用，針對內部人員的素質必須要訓練再訓練、提高再提高。井琪也補充，AI當然對很多行業來說，幾家歡樂幾家愁，我們必須將AI融入應用，誰做的扎實，就是致勝的利基。