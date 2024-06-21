達飛再訂20艘LNG船　驗船機構看LNG船技術與供應鏈最成熟

▲達飛航運被稱為LNG船冠軍。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

根據「貿易風」報導，法國達飛航運近日與韓國HD現代(原現代重工集團)簽訂了20艘液化天然氣(LNG)雙燃料貨櫃船意向書，包括12艘1.6萬箱(20呎櫃)和8艘8千箱船，達飛累計已訂造140艘雙燃料船，其中超過120艘是LNG船，是擁有最多雙燃料船與LNG船的公司。法國驗船協會(BV)台灣公司總經理張耀方指出，LNG船技術與供應鏈最成熟，應該是獲達飛青睞的主因。

達飛被稱為LNG船王，去年第一季該公司一度手持24艘甲醇船訂單，成為全球最多甲醇船訂單持有者，未料在去年11月達飛將在中國訂造的8艘甲醇動力貨櫃船改為LNG船，當時驗船界指出，綠甲醇取得不易應該是主要考量。

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張耀方指出，甲醇船雖然造價比LNG船低廉，但是加注燃料成本高，需要的是三倍量，供給也沒那麼容易，目前一般用的是灰甲醇，灰甲醇可減碳約8%，比不上LNG的20%，綠甲醇則是以生物質或可再生能源捕獲的碳和氫生產，供應鏈非常小，價格至少是傳統甲醇的兩倍，應該是達飛優先選擇LNG的主因。

達飛曾經表示，LNG是目前減少航運對環境影響的“最佳解決方案”。該集團的大型液化天然氣動力船隊已經可以使用生物甲烷和合成甲烷(e-甲烷)，進一步減少溫室氣體排放。

達飛這次訂的20艘LNG新船將由HD現代重工和HD現代三湖負責建造，計劃在2027年至2028年交船，這筆訂單是韓國造船廠今年首批貨櫃船訂單，其中1.6萬箱船造價約為2億美元，8千箱價約1.4億美元，共約35.2億美元。根據克拉克森的數據，1.6萬箱船去年7月造價為1.92億美元增長到了1.98億美元，8千箱船約1.17億美元。

Alphaliner的數據顯示，目前達飛在建新船多達83艘約101萬箱，僅次於地中海航運的103艘124萬箱，排名全球第二。

達飛在2023年年報中公佈的資訊，該公司已經投資超過150億美元打造由近120艘LNG動力船和甲醇動力船組成的船隊，這些新船將於2027年前交付。達飛已經設立了2050年實現凈零排放的目標。

根據Alphaliner的數據，目前達飛旗下船隊運營645艘貨櫃船，包括265艘自有船舶和380艘租入船舶，總運力約375萬箱，排名全球第三位，市佔率12.6%。