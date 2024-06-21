新青安「老三」華銀看房市　下半年量增價微揚

▲看屋示意照。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳瑩欣／台北報導

行政院院長卓榮泰喊話下周檢討新版青年安心成家政策，八大行庫中承作相關優惠貸款第3大的華南銀行發言人李宗賢今（21）日指出，行庫針對新青安新戶簽切結的部分將會落實管理善盡提醒責任，舊戶也會從貸後管理面向精進，由於新青安占華銀房貸餘額比重僅約1成，影響有限。至於下半年房市，華銀預期將處於「量增價微揚」的態勢，市場在抑制通膨考量下不致過度飆漲。

華南銀行是台銀、土銀之後，承辦新青安最多的銀行。李宗賢在公司股東會後指出，銀行放貸審核會看償還能力與擔保品狀況，目前華銀新青安貸放比多在70%至80%左右，九成以上年齡不到50歲，動用40年償還期的不到1%，政策調整對華銀授信影響有限。

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▲新青安統計，可點圖放大。（圖／翻攝財政部國庫署）

行庫主管預期，除了新青安以外，房市走揚的因素還有投資環境佳股市旺、人力、土地成本增加，還有抗通膨買盤投入、0403地震後換屋潮，以及政府淨零碳排、AI新科技帶動智慧住宅需求等等，都會讓房價再向上表現。

至於新青安引發「人頭戶」的疑慮，行庫主管則認為影響有限，以過去公教人員築巢優利貸的經驗來看，實際上借名置產之後風險過高，實際上循借名炒房的案例並不多。

李宗賢觀察，這幾個月整個房貸的移轉棟數都在變大，尤其是中南部房貸量都在提升，預估下半年應該是價會溫和回升，量的趨勢則是上揚。

目前華南銀行房貸餘額約5900億元，承貸戶數約18萬戶，授信餘額較年初成長約400多億，在每月毛增180億、還款百億的情況下，預估年底華南銀行房貸餘額會來到6000億元左右。