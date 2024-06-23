今年SEMICON將於9月4日登場　逾千家大廠參與「規模創新高」

▲「SEMICON 2024」將於9月4日開展。圖為台積電前董事長劉德音演講畫面。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

SEMI國際半導體產業協會表示，全台最大及最具影響力的半導體年度盛會「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」，將於9月4日至9月6日於台北南港展覽1館及2館登場，展會集結超過1,000家廠商參與。

根據SEMI數據，物聯網（IoT）、AI和量子運算這三大技術正快速推動半導體產業的成長，預計到2030年市場規模將達到1兆美元。其中，AI將是這十年間市場成長的關鍵推力。

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今年SEMICON的主軸就是「Breaking Limits: Powering the AI Era. 賦能AI，無極限」，探索驅動AI時代的關鍵、半導體技術、如何引領當代科技大幅躍進，並為迎接半導體與智慧未來揭開全新序曲與篇章。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，AI浪潮強化了市場對半導體技術的依賴，包含3奈米以下的先進製程節點、先進封裝如CoWoS、Chiplet等技術、甚至到矽光子技術及化合物半導體等新興解決方案。半導體產業從上游到下游正攜手應對當前挑戰，加速推進AI應用的落地。

SEMICON今年展會集結超過1,000家廠商參與，展出多達3,600個攤位，不僅規模再創新高，也展現全球對半導體及高科技技術發展的期待與重視。

半導體產業界年度重頭戲，大會將匯聚來自企業菁英領袖蒞臨演講，舉辦超過20場國際論壇，並邀請來自台積電、日月光、聯發科技、廣達、微軟（Microsoft）、海力士（SK Hynix）、三星（Samsung）、英飛凌（Infineon）等全球產業領袖及專家，在主題演講中發表產業脈動、市場創新趨勢與前瞻半導體技術。