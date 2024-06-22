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輝達競爭對手Cerebras傳申請上市　入列台積電客戶名單

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲Cerebras Systems 傳出準備在那斯達克股票交易所進行首度公開募股（IPO）。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

據美媒《The Information》報導， 輝達（NVIDIA） 競爭對手、AI晶片新創公司 Cerebras Systems 傳出已向美國證券交易監管機構提交機密文件，準備在那斯達克股票交易所進行首度公開募股（IPO）。

Cerebras Systems在今年3月中發布採用台積電5奈米製程技術所打造出的Wafer Scale Engine 3（WSE-3）處理器，當時Cerebras執行長Andrew Feldman表示，WSE-3是全球最快的AI晶片，專為最新的尖端AI工作而設計。

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Cerebras是位於加州的新創獨角獸公司。《The Information》報導稱Cerebras 作為少數幾家能夠與 NVIDIA真正競爭的晶片製造商之一，應該會成為投資者的熱門賭注。

自從 2022 年底 OpenAI 的 ChatGPT 推出，生成式 AI 時代拉開序幕以來，NVIDIA的股價已經上漲了9倍多。 Constellation Research Inc. 的 Holger Mueller 表示，如果 Cerebras 真的能夠像它聲稱的產品具有競爭性，IPO案有可能在華爾街引起轟動。
 

關鍵字： AI晶片CerebrasSystemsIPONVIDIA華爾街

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