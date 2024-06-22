男友玩當沖跟風亂買　慘賠40萬「還跟她借錢」！妹子怒分手

▲男友跟風亂買慘賠錢。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

現在有越來越多人都在學習投資，藉以賺取被動收入，不過投資有賺有賠，應當謹慎理財，一名女網友表示，男友喜歡玩當沖，嚐過甜頭後野心變大，跟風亂買，月薪5、6萬元全拿去投資玩到破產，賠了快40萬元，還跟她借錢，她傻眼放生，「已經成為前男友了」，她也分享自己的保守投資心得，已經存了半桶金。

女網友在Dcard發文，「男友玩當沖玩到破產，直接分手」，交往時就知道男友愛玩當沖，但她喜歡穩穩投資，雖然理念不同，但她尊重對方，沒想到男友嚐到甜頭後，不僅調高當日交易額度，還跟風亂買，在+8%多的時候進場，結果暴跌大賠了快40萬元。

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她透露，男友月薪大約5、6萬元，全拿去玩當沖，「搞到現在跑來跟我借錢，我不借還轉去騷擾我朋友，總之現在已經成為前男友了」。

原PO也分享自己的投資，穩穩買一些有穩定賺錢以及配息的個股、ETF，手上有0056、00878、00919，月薪不高只有4萬元，但假日打打零工，定期定額買ETF，現在已經存了半桶金了，「回頭看報酬率，反而還都比前男友高很多」，持續朝著100萬元前進。

貼文曝光，掀起網友討論，「薪水不高沒關係，我自己薪水也才三萬多，不過透過存股，現在存款也破50萬了，原PO繼續加油」、「真的覺得這種以後變成老公會很恐怖，誰知道以後結婚會拿家裡什麼去賭，幸好原PO腦袋清楚」、「00919配息真的很香，我自己年初也忍不住買了兩張，現在獲利快5000元了」、「很棒的分享，雖然資產累積速度不快，但風險相對小很多，穩健的朝自己目標前進」、「當沖不是問題，問題是他已經根本是賭博，好險妳分了」。