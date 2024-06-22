IELA國際展覽物流協會首次來台舉辦年會　奕達運通拿到主辦權

▲奕達運通總經理張瑞鈴(右2)2018年率領進口部副總邱秀英(左2)、總經理特助張于哲(右1)，進口部經理陽忻穎(左1)在IELA年會上做簡報，拿下今年年會主辦權（圖／奕達提供）

記者張佩芬／台北報導

國際展覽物流協會(IELA)第39屆年會今年將首次來台舉辦，目前已有來自48個國家151家公司299人註冊出席本月24日至28日，在台北漢來酒店舉辦的年會，而爭取到這次年會來台舉辦的，是國內擁有40年歷史的奕達運通有限公司，該公司去年在IELA於馬爾他年會的三大展覽競賽中，獲得國內展覽服務第一名。

奕達通運總經理張瑞鈴指出，IELA是一個涵蓋全球展攬業務的協會，專門致力於展覽品的物流運輸；IELA年會是展覽物流協會最重大的年度盛事，它串接會員的社交、分享知識、建立網絡和加強其成員間關係的最佳交流平台。

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奕達運通2017年加入IELA，2019年在義大利威尼斯IELA國際年會上，力戰群雄，為台灣拔得頭籌，爭取到2024年IELA年會在台灣辦理，今(22)日協會秘書處與高階領導約20人率先抵台，張瑞鈴晚間將在南港自家舉辦晚宴，宴請相關人員並討論年會各項事宜。

張瑞玲指出，這次年會將是台灣在國際間會展物流運輸最佳的實力嶄露，也讓來自各國的會員，認識台灣的優美，並再創業界新知識交流的里程碑。IEAL在台的會員公司，包括萬達國際物流、銓連股份有限公司等，都將以地主國會員身分，贊助支持今年在台召開的年會。

奕達運通擁有服務全球會展專業物流團隊，成立於1984年，從報關運輸業務起家，逐步發展出專業縝密的全球會展物流服務網絡，服務國際知名客戶，征戰全球市場；服務足跡遍佈全球60多國家，為不同產業與類型企業客戶，提供全方位與客製化展品運輸解決方案，為客戶每一次完美登場展會，為最有力的推手。

奕達運通秉持力求完美的技術經驗與服務精神，為客戶做好最佳後盾與支援；從精密半導體機器、世界古董車、稀有古文物展，到跨國捷運車箱運輸、大型潛盾機...等，各類展出都有奕達運通的專業團隊參與。

張瑞玲表示，奕達在全球建構的展品運輸物流網，提供企業客戶客製化的專案展品運輸服務，從一定點出發到多點展出的型態，或者多點對多點的機動調整展出內容，提供的客製化展品物流解決方案，為客戶降低了多點移動的風險管理，帶來簡單安心的參展體驗。