AI發威！賴清德滿月台股漲近7%　居歷任總統第2強

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受惠AI題材加持，台股在總統賴清德任滿1個月後漲逾6.98%，為歷屆總統滿月表現中第2強，超車卸任元首蔡英文在2016年創下的6.08%滿月行情，僅次於已故的前總統李登輝於1996年創下單月大漲9.12%的紀錄。

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▲歷屆總統就職隔日與滿月台股表現。（資料來源：證交所、ETtoday）

法人指出，今年520之後大型科技股如鴻海（2317）、台積電（2330）皆順利舉行股東會報佳音，加上5月底AI教父、輝達創辦人黃仁勳與超微執行長蘇姿丰等大咖來台參加2024台北國際電腦展（Computex 2024），讓高科技股挾利多題材衝鋒，帶旺台股在衝破2萬點大關後持續刷新高，台股近1個月漲約7%，貿協招商成功拉升台股表現，也造就台股在賴清德總統滿月行情居歷任總統第2強。

台北股市6月21日收盤雖然下跌152.71點，以23253.39點作收，但因指數本周數度刷新高，6月20日創23406.1歷史新高，致單周上漲748.67點，漲幅3.33%，連3周走揚。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，台股以科技股領銜，本輪的產業週期也回到上升軌道，可望帶動整體經濟成長動能。資金面也維持寬鬆態勢，市場多頭趨勢明確。考量台股在出口產業帶動下，景氣回升帶動的中長多格局不變，雖隨著時序進入下半年，成長率在基期墊高下可能較上半年趨緩，故指數空間可能不若上半年，但族群表現機會將強於指數，故仍應把握利空回檔的加碼機會。

法人建議，可多留意跌深反彈族群或是具有利基的中小型股，關注族群可留意有題材、新產品/規格升級、需求回升、政策作多概念，如AI、USB4/Wifi7、光通訊、光學相關概念股族群，傳產方面綠能有政策支持，電網建設與變壓器需求持續增加，綠能、景氣循環、高殖利率相關概念股也值得留意。

群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益表示，在產業成長行情驅動下，科技企業獲利與股價動能可期，連帶配息能力也可望提升，建議投資人現階段不妨趁勢透過結合科技成長與股息收益的台股科技高息成長ETF來參與，透過指數篩選出具獲利成長性、股利水準高、甚至擁有高外資認同的優質台灣科技高息股，既掌握AI大勢下的科技行情，又兼顧股息收益，且隨著AI技術應用層面擴大、推升需求，也可望進一步帶動台灣科技廠商營收成長、吸引資金進駐，而當中也不乏配息能力與獲利能力俱佳的企業，故建議投資人可趁勢透鎖定科技高息股的台股科技高息ETF來把握成長與收益兼顧的行情。