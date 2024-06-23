非洲礦產開發　助長未來三年海岬型船隻供不應求

▲國內航商當中，裕民航運擁有最多海岬型船，其次是中航與新興。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

散裝船公司高階指出，近日克拉克森證券、drybulk與英國勞氏日報陸續公布的各項數據顯示，因為各國業界積極在非洲開發多種礦產，其中僅是鐵礦石估計至少需要170艘海岬型船運送，而目前海岬型船已經有運力不足現象，而目前海岬型船訂單116艘，估計未來三年，該型船都將是供不應求現象，不足的運力要靠中小型散裝船來彌補。

克拉克森證券的分析師表示，非洲幾內亞西芒杜鐵礦石專案進入投產期，將為航運業提供大量鐵礦石供給，這將大幅推動2025年海岬型散貨船的需求增長，估計至少需要170艘船的運力，運力需求遠遠超過現有訂單。

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海岬型船船東都已看到未來趨勢，但是現在造船廠訂單排到2027與2028年，貨櫃船公司還在搶造雙燃料船，油輪與液化天然氣船也缺船搶造中，散裝船造價大幅攀升，讓投資建造海岬型船門檻大幅提高。

船舶仲介商指出，本月份新造的海岬型船轉讓價從去年6月的6300萬美元提高到7680萬美元，漲幅22%；5年船從5040萬美元漲到6390萬美元，漲幅27%；10年船從3170萬美元漲到4490萬美元，漲幅41%，15年船從1980萬美元漲到2900萬美元，漲幅46%。

克拉克森證券公司估計，西芒杜的有效年產量將高達1.1億噸，西芒杜礦山有潛力在2028年達到全產能(1200萬噸)時，每年需要約170艘海岬型散貨船作業，目前海岬型散貨船的訂單數量為116艘，還需要大約56艘該類型船舶的訂單。

勞氏日報也指出，非洲礦場的開發，包括鐵礦石、煤炭與鋁礬土、花崗岩等，將帶動海運、陸運與碼頭等需求，且都是高回報、低風險的投資。對於散貨航運來說，隨著貨量不斷增加，船東在享受長達10年的運輸合同的同時，可以為非洲商品出口部門增加物流的服務，包括碼頭、倉儲、卡車、鐵路等。

非洲是一個擁有超過14億人口的大陸，其陸地面積比中國、印度、美國大陸和歐洲大部分地區的總和還要大，這意味著有效的航運和物流是整個非洲大陸成功的關鍵。

今年以來海岬型船均價較去年同期提高約95%，如果以上周五(21日)現貨市場日租來看，日租26,095美元，較去年同日的14,350美元高出81.85%，新造節能船日租還可加高約兩成，舊型海岬型船每日成本約1.5萬美元，新造節能海岬型船每日成本約1.7萬美元，目前的運價都已是享高獲利的運價。