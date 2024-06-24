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張榮發慈善基金會響應安舜華公益遺願　合捐300萬元給輔大醫院

▲左上圖張榮發慈善基金會董事長吳景明(左)與海洋大學教授吳榮貴(中)，代表共同捐款300萬給輔大醫院，由輔大醫院院長黃瑞仁(右)代表接受，右上圖左起輔大醫院副院長洪焜隆致贈感謝狀給吳錦明與吳榮貴；下圖為典禮貴賓大合照。（圖/張榮發基金會）

▲左上圖張榮發慈善基金會董事長吳景明(左)與海洋大學教授吳榮貴(中)，代表共同捐款300萬給輔大醫院，由輔大醫院院長黃瑞仁(右)代表接受，右上圖左起輔大醫院副院長洪焜隆致贈感謝狀給吳錦明與吳榮貴；下圖為捐贈儀式貴賓大合照。（圖／張榮發慈善基金會）

記者張佩芬／台北報導

張榮發慈善基金會與安舜華女士畫作公益遺願善款代表人海洋大學教授吳榮貴，今(24)日共同捐贈300萬元予天主教輔仁大學附設醫院，用於引進小兒加護病房及新生兒中重度病房專用的彩色超音波影像系統及補助弱勢家庭的小兒患者醫療費用。

捐贈儀式在天主教輔仁大學附設醫院舉行，出席的貴賓包括輔仁大學副校長謝邦昌、輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁、張榮發慈善基金會董事長吳景明、海洋大學教授吳榮貴及多位響應安舜華女士畫作公益遺願的善心企業家及好友，共同見證這感人溫馨的時刻。

在捐贈儀式上，黃瑞仁表示，人生何時最幸福快樂，就是有能力有時間有資源時，願意公益分享的時候；非常感謝張榮發慈善基金會、吳榮貴教授及響應安舜華女士畫作公益遺願之善心人士慷慨捐贈，這筆捐款對於醫院及兒童病患意義重大，不僅能幫助經濟弱勢的小兒患者家庭，還能夠提升醫院的醫療設備品質。新的彩色超音波影像系統將大幅提高小兒加護病房和新生兒中重度病房的診斷和治療能力，讓更多孩子能夠得到及時、精確的醫療照護。

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張榮發慈善基金會董事長吳景明提到，基金會一直以來致力於幫助弱勢族群，這次能夠與善心人士一起為慈善公益出力，感到社會到處充滿著溫暖。相信這筆捐款將對經濟弱勢家庭的小兒患者帶來實質的幫助，讓他們在最需要的時刻得到及時的醫療照護，對於提升醫院兒童就醫的診斷和治療也至關重要。

曾任交通部航政司司長及中國海專校長的海洋大學教授吳榮貴表示，妻子安舜華老師在退休前曾任教於基隆海事高級職業學校，並且熱愛國畫，多年來創作了許多國畫作品。儘管妻子去年已蒙主寵召，但自己於去年7月15日安老師畫展開幕式時透露她的遺願，將這些畫作贈送給願意捐款幫助罹患癌症或重症兒童醫療的善心人士。

吳榮貴非常感謝海運各界等15位善心人士的響應，也特別感謝張榮發慈善基金會的加碼支持，使這份溫暖得以藉由輔大醫院救助兒少醫療的方式來傳遞出去，讓安老師的遺願在大家的愛心支持當中更為擴大與傳承。

張榮發慈善基金會表示，相信透過社會大眾的共襄盛舉，可以讓更多人感受到溫暖和關愛，不僅能為無數家庭帶來希望，也將促進社會的和諧與進步，期盼這份愛心能夠激勵更多人參與公益，共同創造更美好的未來。

關鍵字： 張榮發慈善基金會安舜華公益遺願合捐300萬輔大醫院

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