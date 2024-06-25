見航海王飆漲也不賣！他抱緊鴻海「加碼到56張」已賺669萬　網喊猛

▲原PO目前持有56張鴻海。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友分享，他是標準的存股族，會用股息替自己加薪，他在2020年7月以78元的價格買了15張鴻海，後來看鴻海股價算平穩，也有慢慢加碼，如今他已經持有56張，帳面上的獲利也不錯，已經賺了669萬8993元，報酬率130.83%。

這名網友在PTT的Stock板上，以「鴻海 2317」為標題發文表示，他是一個標準的存股族，用股息替自己加薪。他在2020年7月以78元的價格買了15張鴻海後，本來股價一度漲到134元，讓他以為賺到了，豈料沒多久後跌回100元左右就卡住，而在那段時間，他因為看到航海王飆漲，也不禁感到失落。

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不過原PO也說，鴻海因為很平穩，所以他心想賺股息也不錯，並在2021年底開始慢慢加碼，「2022年把海外基金贖回，也把兆豐金、華南金出清轉買鴻海」，只是後來「緯創、廣達股價超越鴻海，技嘉、光寶科、仁寶英業達往上噴，我真的開始懷疑是不是買錯了？」

話雖如此，原PO還是繼續持有鴻海，而原因就是因為鴻海獲利穩定，如今他已湊到56張，隨著鴻海「開始動了」，帳面上的獲利很不錯，他已經賺了669萬8993元，報酬率130.83%。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你懂海，海就會幫你」、「能抱到現在不簡單」、「疫情時候有辦法抱到現在很不容易」、「鴻海王賺爛了」、「能放到現在都很厲害，這幾年買鴻海太容易被外界影響」、「能撐下去很猛」。還有網友直呼，「你的薪水應該很高，才可以買那麼多張，本多終勝」、「一出手就是15張！湊一湊就有56張」、「重點是收入好高啊」。

本文經原PO授權引用