長榮航獲得全球最佳航空第8名　787-9陸續改艙提供三艙等服務

▲長榮航空連續9年榮獲五星級航空公司殊榮，並入選「全球十大最佳航空公司」第8名。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

知名航空服務調查機構SKYTRAX日前舉行第25屆「全球航空公司大獎（World Airline Awards）」頒獎典禮，長榮航空（2618）連續9年被評選為五星級航空公司，同時也獲得「全球十大最佳航空公司」第8名，並囊括「最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名及「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名等16項獎項。

長榮航空總經理孫嘉明表示，連續第9年獲得SKYTRAX五星級航空的認證殊榮，是對長榮航空全體員工不懈努力與卓越服務的最佳肯定，也是每一位員工的榮耀；長榮航空感謝每一位旅客的信任與支持，未來會繼續追求卓越、超越自我，不斷引進最新技術，優化服務流程，為所有旅客帶來更舒適、安全與愉快的飛行旅程。

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長榮航空自1992 年推出全球首創的豪華經濟艙，隨即受到市場歡迎，並引領航空業界仿效，成為目前航空公司的主流產品；隨著機隊及航網規模持續擴張，長榮航空除了波音777-300ER機隊配置豪華經濟艙之外，今年也規劃在波音787-9客機導入全新的豪華經濟艙座椅，該機型會陸續進行改艙以提供三艙等服務，除了方便航機調度外，讓更多旅客以經濟實惠的票價，享受更高品質的飛航體驗。

為了進一步優化機上服務，長榮航空從今年七月起，將於台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線，提供機上全艙等皆可享用的乾杯集團燒肉餐點；在服務用品的部分也不斷精進，長榮航空皇璽桂冠艙Giorgio Armani過夜包和豪華經濟艙Kipling過夜包，日前在德國WTCE獲得英國運輸雜誌Onboard Hospitality頒發「最佳商務艙過夜包」，以及加拿大專業航空雜誌PAX International頒發「亞洲區最佳豪華經濟艙過夜包」的肯定。