快訊／台積電高雄第三座2奈米廠環評過關　總用電量將占全市18%

▲台積電高雄奈米廠。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、許宥孺／高雄報導

高雄市政府今（25）日召開「第79次環境影響評估審查委員會」，審議台積電「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠計畫環境影響說明書」，環團提出3座廠區將佔全市總用電量18%、單日用水量達6.4萬噸的擔憂。市府團隊為此做出承諾，掛保證水電供應無虞，環評大會歷時近1小時審查後，最終順利通過。

台積電開發廠區包含生產區與行政區，面積17.22公頃，預計瞬間最大用電量為210,000KW，年用電量約18億度。如與先前楠梓產業園區的2座先進製程廠合併累進計算，3座廠區開發面積達47.05公頃。

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環團指出，台積電高雄3座廠區用電量加總後已達55億度，約佔2023年高雄市總用電量18%、民生住宅用電93%，每日平均用水量則達64,500CMD（立方米/每天）。

台積電承諾，用電部分，2030年將取得60%、2040年100%再生能源（RE100）；再生水部分，地球公民基金會評估則預計需遲至2029年，橋頭、楠梓再生水廠方能日供給約7萬噸，彌足現有3廠區需求。

不過，環團認為，未來用電、用水，「如何」能達成RE100和100%再生水需求，現階段仍未見高市府和台積電的明確規劃，且分散在2本環評書中，恐忽視總體環境衝擊。

據地球公民基金會計算，僅目前3座廠區總用電，至少需4.4GW太陽光電，約台南市七股區40%的土地鋪上地面型光電、約4,400座世運主場館的屋頂型光電。

因應「高雄市淨零城市發展自治條例」，2030年減碳30%的法定目標，環團提出三項建議，第一，台積電現有3座及未來廠區水、電、空、廢、毒等排放數據，應「累進計算」並載明於環評書。

第二，以5年為一期，提出至2040年前RE100和100%再生水務實路徑；第三，依循高雄2030年法定30%減量目標，半導體S廊帶產業鏈應同步承諾RE100。

▲台積電開發廠區位置與高雄半導體S廊帶圖。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，環團指出，現階段3座廠用電、用水已相當可觀，若再加上未來外傳的2座廠區共5座，勢必將引起民眾對於用電、用水和淨零排放的時程疑慮。要求台積電應以5年為一期，提出至2040年前RE100、淨零排放，並提出2030年100%再生水務實路徑。

對此，水利局強調，全力支持台積電公司在楠梓產業園區設廠，再生水全量供應無虞，其中橋頭再生水廠及楠梓再生水廠均已發包設計施工中，預計分別於2025年底及2028年底完工，未來再生水將配合楠梓產業園區建廠期程逐年增量提供，預計2026年3.5萬噸、2028年5.5萬噸、2029年7萬噸、2030年11萬噸，可提供量將遠大於台積電3座廠再生水6.5萬噸需求。

經發局也說明，高雄2022年總發電508億8600萬度，總售電307億3400萬度，售電僅占發電60.4％，未來台積電各廠均採雙迴路系統規劃，穩定供電無虞。

環評大會歷經近1小時審查，環保局表示，委員綜合考量對生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響之程度及範圍，經充分討論與專業判斷，通過環境影響評估審查。