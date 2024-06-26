放棄竹科年薪300萬　工程師4原因「赴日賺200萬」：屌打台灣

▲原PO放棄竹科的工作。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

留在台灣工作好？還是出國好？一名電機系畢業工程師表示，曾在竹科上班過，年薪基本上都是300萬元以上，但他卻選擇到日本領200萬元的年薪，不用半夜接電話處理事情，也不用過著每月破100小時的加班生活，多了很多時間發展副業跟興趣，而且日本房價超便宜，台幣1500萬就可以在東京買3房。

該網友在Threads發文，曾經在竹科上班過，年薪300萬以上不是問題，「如果當初繼續留在竹科，領得一定比現在多」，但他卻放棄竹科的工作，到日本領年薪1000萬日幣（約新台幣203萬）；生活品質日本屌打竹科，也屌打台北，馬路寬敞、空氣宜人、綠地超多，竹科3房要台幣2500萬以上，但東京3房，不用1500萬元就可以買到。

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讓他最有感的是工作型態，他回憶在竹科的第一份工作，經常半夜接到電話處理工作，「當初白頭髮超多，加班破100小時都很正常」，然而，在日本基本上在家工作，幾乎沒有加班的壓力，還有更多時間發展自己的興趣和副業。

此外，日本的大眾運輸便利，上班通勤只需要搭乘電車，遠比在台灣面對騎機車的風險和塞車的困擾來得舒適，「怎麼看我都認為上班搭電車滑手機最舒服」。原PO認為，日本的環境、人文、教育等等，這些都是台灣目前比不上的，「你說要不要回台灣領300萬以上台幣，還是留在日本領1000萬日幣，我一定毫不猶豫選擇留在日本」。

▲加班生活讓他超崩潰。（示意圖／資料照）



貼文掀起網友討論，「我也住日本，也完全覺得住日本舒服度屌打台灣」、「我在東京生活了2年，2個兒子也都在竹科工作，日本無論生活品質、交通，尤其是對幼兒、長者照顧及人文素質比台灣好的太多」、「要存錢選台灣，要生活選日本」。

不過，也有網友提出不同的看法，「在台灣也可以不用300萬年薪過好的生活。可是作者好像其實也沒領過300萬」、「東京電車你跟我說搭的舒服我就不認同了，基本上人都爆幹多的」、「日本生活那麼壓抑，要學會鞠躬跟喝酒吧」、「日本也要看哪裡吧，不覺得每個地方都能屌打台北」。