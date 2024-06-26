最低工資首次聯席會　勞動部：討論對3關鍵影響

▲勞動部條平司司長黃維琛。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部今（26）日下午展開首次最低工資審議會暨諮詢會聯席會議，勞動部條平司長黃維琛說明，這次共聽取「CPI參採指標」、「基本工資調整對社會影響」等2個報告，討論對經常性薪資、失業率、物價的影響，但並沒有提到調幅跟數字；至於是否在8月召開審議會，還是要等時間靠近一點才會討論，但確定是在Q3召開。

黃維琛表示，這次聯席會議主要是聽取2個報告，對於目前上半年的經濟相關數據來做意見交流討論，第1個報告是針對CPI部分，是最低工資法裡的應參採指標，看是要參採變動率、還是17項重要民生物資變動率，或是主計總處的預算值、還是實際值，到底要參採哪個數據都有討論。

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實際上不論如何，最低工資調幅都要等到Q3大會才會討論，對於CPI定義有討論，但沒有太多決定；到目前為止的最新數據，1-5月CPI約2.24％，但主計總處也有預測；17項重要民生物資1-5月是1.53％，未來到底要參採哪個數據有做討論，每年考量都會有當下斟酌，差距不會太大。

黃維琛指出，第2個報告是基本工資調整對經濟社會相關後續影響，包括基本工資調升可以提升平均經常性薪資、沒有對失業率產生顯著影響、對物價調幅沒有直接關連等3個結論，對於經常性薪資來說通常都是正向相關，不過並沒有特別提到對經濟成長率的影響。

此外，也有委員提到月薪跟時薪調整情況，近幾年兩者的調幅其實都差不多，但對勞動者就業型態是否有影響，還要再更精進研究；未來最低工資調整對個別產業的影響，也要再做分析，分別產業做進一步細緻分析，需要時間投入研究，勞動部長何佩珊也指示，會由勞動部內部單位另起研究計畫給審議會做參考。