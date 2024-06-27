美東因碼頭工人怠工危機7/1運價漲2千美元　地中海線估難漲

▲因美國東岸碼頭工人可能發動怠工，貨櫃船公司美東線7月1日美東線每大箱運價要調漲2千美元。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

由於美國東岸碼頭工人工會停止與資方的談判，有可能出現間歇性的怠工，7月1日多數船公司原規劃的歐美線每大箱(40呎櫃)運價調漲1千美元計畫，因業界龍頭地中海航運(MSC)率先喊出美東線漲2千美元，昨(26)日傍晚多家船公司通知客戶要跟進，地中海線則因為運力供給充足估運價很難漲。外籍船公司高階估計，7月中美西與歐洲線的漲價計畫不易漲足。

外籍船公司高階指出，今年預計新增的300萬箱(20呎櫃)運力，根據Alphaliner統計，到目前為止約交了約148萬箱，還有152萬箱未交，隨著新船陸續交船，歐美線因紅海危機繞航需要增加的運力，正在日益補足。

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另一方面巴拿運河今年充沛的雨水，船隻通行數量正在逐月提高，今年3月18日前每日僅能通行24艘船，目前已增至32艘，7月11日開始將增到33艘，7月22日將進一步增加到34艘，已經接近過去正常狀況下的平均數36艘，讓航行美東船隻不用再去繞行好望角，進而提升船舶周轉率。

由於歐美航線都有新造船或加班船加入，還有在疫後退出歐美線的船公司開始重返歐美線，業界估計美西與歐洲線7月15日每大箱再漲1千美元甚或2千美元計畫不容易實現，船公司美西線原本提供長約客每周限量的長約價櫃數都已放寬(艙位緊張時船公司以長約價計費的貨櫃，按全年簽約量分52周配給艙位)，甚至有船公司估歐洲線屆時僅能漲個2到3百美元。

目前最大的變數就是美東線，美國國際碼頭工人協會(ILA)6月10日宣佈暫停與美國海事聯盟(USMX)就美國東海岸和墨西哥灣沿岸港口工人的新勞動合同進行談判，理由是馬士基的專用碼頭實施自動化影響到工人工作權益。現有協定將於9月30日到期，由於美國總統大選在即，一般認為美國政府不會讓罷工事件發生，美國總統可以動用塔虎脫條款讓勞資雙方重新上判桌，但是工會在協定到期前，有可能發動間歇性怠工，影響到美東港口正常作業，由於美東港口佔美國港口總裝卸量43%，影響還是很大的。

船公司7月1日的漲價計畫，估計美西線將自每大箱7100-7400美元漲到8100-8400美元，美東線自8300-8400美元漲到10,300-10,400美元，成為首條漲破1萬美元的航線，歐洲線自8400美元漲到9400美元，6月15日未漲足運價的地中海線，則估計運價會停留在目前的7000美元，或許有些公司會小漲2到300美元。

一家超大型攬貨公司負責人認為，美東線這次運價倍數上漲，在加班船陸續推出的情況下，如果沒有足夠貨量支撐，運價很快會回跌；不過也有攬貨公司指出，7月份